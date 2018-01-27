«Это все вы сделали. Спасибо вам всем!» 27.01.2018, 15:17

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Юрий Дмитриев

Российский историк Юрий Дмитриев вышел на свободу.

Глава карельского «Мемориала», историк Юрий Дмитриев — на свободе. Об этом стало известно из фейсбука его дочери Екатерины Клодт. Дмитриев, проведший более года в заключении под следствием, выпущен под подписку о невыезде. В телефонном разговоре с обозревателем «МБХ медиа» Зоей Световой Дмитриев сказал: ««Это все вы сделали. Спасибо вам всем. До встречи!».

Дмитриев был арестован 26 декабря 2016 года по подозрению в изготовлении детской порнографии. Во время обыска на его компьютере были обнаружены фотографии 11-летней приемной дочери в обнаженном виде. Первая экспертиза фотографий усмотрела в них порнографию, однако повторная экспертиза пришла к обратному выводу, подтвердив, что Дмитриев производил съемку приемной дочери для «контроля ее физического развития». Обвинение с самого начала вызвало широкий общественный протест — многие предполагали, что таким образом власти ведут борьбу с работой Дмитриева в «Мемориале», в частности, по возвращению имен людей, расстрелянных в 1930-е годы в карельском Сандармохе.