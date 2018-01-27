Белорус пытался ввезти в Чехию 140 тысяч пачек сигарет 12 27.01.2018, 15:45

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Контрабандист спрятал сигареты в изделия из дерева.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области изъяли партию сигарет без марок акцизного налога Украины, которую гражданин Беларуси пытался вывезти в Чехию, спрятав в изделия из дерева, пишет censor.net.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.1 ст.204 УК Украины, установлен факт приобретения, хранения и транспортировки незаконно изготовленных табачных изделий.

По результатам проведенных мероприятий в данном автомобиле изъято 139 976 пачек табачных изделий одной из белорусских фабрик без марок акцизного налога Украины, которые, согласно сопроводительных документов, транспортировались с территории Российской Федерации в страны Европейского Союза. Ориентировочная стоимость изъятого около 2 млн грн.

Транспортное средство и сопроводительные документы изъяты также. Продолжаются следственные действия.