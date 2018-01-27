Вячеслав Сивчик: День Воли станет демонстрацией силы белорусских патриотов 1 27.01.2018, 16:20

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25 марта - это самый большой праздник белорусского народа.

Об этом пресс-службе БНК заявил лидер Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

«Уверен, что людей на День Воли в Минске 25 марта будет много, потому что этот юбилей значим для большого количества белорусов. Объединение оппозиции, впервые за долгие годы - это очень важный фактор, который будет способствовать массовому шествию в этот день.

Я бы не хотел сейчас заниматься какой-то игрой в прогнозы о разрешении или не разрешении акции, потому что, как показывает практика, решения властей могут быть разные. Например, были годы, когда решений властей по поводу уличных акций вообще не было. Но мне очень хотелось бы, чтобы в юбилейный год, учитывая, что 100-летие БНР - большая дата для всего белорусского народа, власти не позволили себе делать дикости в День Воли, как иногда это было раньше.

Это более важно, чем их разрешение или запрет. Есть оптимизм, что все-таки режим в этом году не будет применять силу против людей, которые будут праздновать День Воли. Для этого все основания есть, а насчет решения - это зависит только от одного человека. Я, к сожалению, не врач и ответить на этот вопрос точно не смогу», - заявил Вячеслав Сивчик.

Политик также рассказал, как простые белорусы, которые не принадлежат к каким-то партиям и движениям, могут помочь в организации праздника, чтобы он стал более массовым.

«25 марта - это самый большой праздник белорусского народа, годовщина возрождения нашей государственности. Эту дату следовало бы праздновать весь 2018 год и также на государственном уровне.

Поэтому хотел бы призвать белорусов праздновать День Воли в течение всего года, обязательно принять участие в демонстрации, которая пройдет 25 марта в Минске, прийти на Площадь Якуба Коласа. Эта акция - наиболее важная, она должна стать демонстрацией силы и единства патриотов Беларуси, должна показать, готовы ли мы защищать свою страну. Именно по этой акции будут смотреть, какие силы есть в Беларуси, будут принимать решения по нашей стране», - отметил он.