Бен Ходжес: Учения в Беларуси были только частью широкомасштабных маневров «Запад-2017» 1 27.01.2018, 16:30

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Бен Ходжес

России выгодно то, что ее военные действия не освещаются в СМИ.

«Пока о действиях России в Украине нет ничего в новостях, это помогает ей сохранять нынешнюю ситуацию», –- заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе, а теперь – глава Программы Першинга по исследованиям в области безопасности в вашингтонском Центре анализа европейской политики, пишет «Голос Америки».

Известный американский военачальник выступил в пятницу со своим анализом аспектов наращивания европейской безопасности, среди которых были названы укрепление «передовой линии» западных стран, поддержка «атлантизма» – долговременной союзнической связи США, Канады и Европы, а также сдерживание Кремля (а не России, как отдельно уточнил генерал).

По словам Ходжеса, который вышел в отставку в декабре 2017 года, в Донбассе «сейчас находится 4-5 тысяч российских солдат». Отвечая на вопрос журналистов, насколько точны эти данные, генерал сказал:

«Такого рода вывод следует из анализа данных нескольких источников, но точные цифры в данном случае не так уж важны, поскольку они все время меняются. В этом во всем как раз важно, что из-за сепаратистов и российских военных Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может выполнять свои обязанности в полном объеме, и поэтому вся граница между Донбассом и Россией полностью открыта. Поэтому оружие, снаряжение, российские солдаты и их командиры, все нужные им средства – все это гуляет через границу в обе стороны».

«Если вы поговорите с любым украинским офицером, который там воевал, то он вам расскажет об этом. Но есть множество других источников, и поэтому у меня нет сомнений, когда я привожу эти данные», – пояснил Бен Ходжес.

Как же будут действовать страны Запада, если Россия предпримет – о возможности этого говорят некоторые военные аналитики – вторжение в Украину до конца этой зимы, чтобы подогреть воинственные настроения для успеха президентской кампании Владимира Путина? Бен Ходжес считает, что «решение этого конфликта должно быть дипломатическим, здесь нет сомнений, и добиться такого решения можно давлением Запада на Москву – всего Запада, не только США».

«Соединенные Штаты будут добиваться восстановления территориальной целостности Украины во всем объеме – это и Крым, и Донбасс. Но это ведь быстро не делается, мы знаем, что для этого нужна комбинация разных подходов, нужно, чтобы многие государства работали вместе. Давайте вспомним, что воссоединение Германии произошло в результате дипломатических шагов, подкрепленных сотнями миллиардов долларов на протяжении десятилетий, и тем, что страны НАТО держались вместе. Ну, и Украины в этом тоже есть то, что нужно сделать: поддержание доверия к ней со стороны Запада зависит от прозрачности ее власти и серьезности усилий по искоренению коррупции», – говорит Бен Ходжес.

Общаясь с экспертами, которые пришли в Центр анализа европейской политики на выступление бывшего командующего силами США в Европе, Бен Ходжес заявил, что поставки летальных вооружений Украине со стороны США крайне важны в том, чтобы Россия засомневалась в возможности своего нападение на соседнюю страну: «30-40 пусковых установок Javelin не переломят ситуацию в корне, но сильно повысят цену для России ее возможных действий в Украине».

Генерал напомнил, что «украинские солдаты гибнут каждую неделю, несмотря на объявленное прекращение огня».

Говоря об одном из направлений укрепления безопасности Запада перед лицом военной опасности со стороны России, Бен Ходжес рассказал собравшимся, что российско-белорусские учения «Запад-2017», прошедшие осенью прошлого года на территории Беларуси и ставшие причиной для беспокойства западных стран, существенно помогли анализировавшим их специалистам понять суть российских маневров.

«На примере “Запада-2017” мы поняли, зачем Россия проводит маневры – для того, чтобы испытать свои новые подходы (к организации вооруженных сил – прим.). НАТО нужно адаптироваться к этому... Российские войска в ходе учений показали, что могут перемещать большие силы реально быстро. И учения в Беларуси были только частью широкомасштабных учений, которые проводились одновременно в нескольких местах. Силы НАТО должны быть способны передвигаться быстрее, чем российские войска. Но в чем “Запад-2017” дал действительно хороший результат – это в серьезной активизации обмена данными между разведками западных стран», – рассказал Бен Ходжес.

Генерал сделал вывод, что США действуют гораздо более эффективно, когда объединяются с союзниками, а главным союзником Бен Ходжес назвал Европу и некоторые европейские государства: «Германия играет критическую роль в возможностях НАТО на своих рубежах... Балтийские страны провели огромную работу в смысле понимания того, в чем они могут добиться лучших результатов, и как приспособить это к использованию в условиях угрозы со стороны России».

Ходжес особо подчеркнул, что от России всем вместе «нужно добиваться прозрачности ее действий», и что «факт включения российским руководством ядерной составляющей в свои военные учения является критическим в смысле их тактики запугивания».