Рекс Тиллерсон в Варшаве почтил память жертв Холокоста 2 27.01.2018, 22:10

Рекс Тиллерсон

Фото: Polskie Radio

Госсекретарь США находится с визитом в Польше.

«Аушвиц-Биркенау является местом невообразимых преступлений и трагедий. Перед лицом зла мы никогда не должны оставаться равнодушными», - заявил в субботу в польской столице во время торжественной церемонии у памятника героям еврейского восстания 1943 года в Варшавском гетто против немецких оккупантов американский Госсекретарь Рекс Тиллерсон, сообщает «Польское радио».

В церемонии, приуроченной к 73-й годовщине освобождения немецкого нацистского концлагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, приняли участие представители польских властей, а также представители еврейской общины в Польше. В день освобождения Аушвица 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В своем выступлении американский политик также отметил, что в день поминовения убитых немцами евреев, мы должны повторить себе: "Никогда больше".

Рекс Тиллерсон, который находится в Варшаве с официальным визитом, отметил, что ему как представителю американского народа выпала честь вместе с польскими друзьями участвовать в торжествах по случаю 73-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Рекс Тиллерсон также напомнил о словах папы-поляка Иоанна Павла II, который сказал, что Холокост не должен никогда повториться.