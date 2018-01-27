Гомельчане вышли на пикет против милицейского беспредела 4 27.01.2018, 17:16

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Неравнодушные жители Гомель вышли на пикет против давления на местных оппозиционеров.

По словам пикетчиков, многие из них неоднократно сталкивались с насилием и неправомерными действиями со стороны силовиков.

Местный активист, правозащитник Павел Гловацкий рассказал «Белсату»:

- Ситуация с нарушениями прав граждан катастрофическая! Ко мне обращаются десятки человек, пострадавших от действий сотрудников МВД. Против меня лично, сотрудники ГАИ составляли протоколы по лживым сведениям, что подтвердил даже суд », - говорит гомельчанин.

Участники пикета вывесили растяжку со словами «Закон как дышло». К тому же, они рассказывали через громкоговоритель о конфликтах, что случались у каждого из них с милиционерами. По мнению пикетчиков, правоохранители зачастую «нарушали действующее законодательство».

Возле здания отдела милиции люди потребовали встречи с руководством, однако ответной реакции не было.

Следующий пикет гомельские активисты планируют устроить 30 января возле здания Гомельского областного суда.