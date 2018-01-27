Рекс Тиллерсон: «Северный поток-2» мешает диверсифицировать поставки топлива в Европу 27.01.2018, 17:22

Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США поддержал позицию польских властей.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил против строительства газопровода "Северный Поток-2", который должен поставлять российский газ в Германию. Проект угрожает энергетической безопасности Европы, заявил он в субботу, 27 января, в Варшаве, после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает DW.

Таким образом, глава Госдепартамента встал на сторону польских властей, которые являются убежденными противниками газопровода. "Северный поток-2" - российский способ политизации энергетики, срыв попытки диверсифицировать поставки топлива и снизить зависимость европейских стран от Москвы, говорится в его заявлении. "Он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях", - подчеркнул Тиллерсон.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль