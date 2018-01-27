Чиновница разводит руками 9 27.01.2018, 17:33

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Раиса Сидоренко

Фото: onliner.by

Журналисты поставили министра образования в тупик.

Экзамены в гимназии после 4-го класса отменили указом Александра Лукашенко. А отдуваться пришлось заместителю министра образования Раисе Сидоренко, пишет Еврорадио.

"В любом учреждении образования возможно изучение предметов на повышенном уровне. Никаких различий в программах школы и гимназии нет", — излагает плюсы отмены экзаменов в гимназиях чиновница. Таких аргументов было много: "у нас нет классических гимназий", "в школах тоже учат на повышенном уровне". О том, что программы в школах и гимназиях одинаковы, чиновница повторила 3 раза за пресс-конференцию! На самом деле программы похожи, но учат по-разному: в гимназиях больше часов, классы разбиты по профилям.

- По новым правилам в гимназию ученик идет с первого класса по месту жительства. А что, если школа и гимназия находятся в нескольких метрах друг от друга, а дом, где живет ученик, — между ними?

- Местные органы власти разберутся, какой микрорайон относится к школе, какой — к гимназии.

- Не представляю, как и чем чиновники отмерят расстояние от школы до гимназии. А если на одно место три человека будут претендовать?

- Мы будем пересматривать всё с учетом количества детей в районе. Это будет решаться совместно с отделом образования.

- Если местные органы власти будут решать, идет человек в гимназию или в школу, не будет ли коррупции?

- Уже на поступлении в первый класс раньше такие проявления могли быть. Но наше общее дело, чтобы таких проявлений не было.

- Я сама мама дочери, которая пойдет осенью в школу. Я в панике! Мы прописаны в одном районе, живем в другом. Не знаю, не верю, что всё будет хорошо! Я уже сталкивалась с таким. Ну, скажут, нет мест, а что дальше! Вы же понимаете, как это происходит. Вы сами хоть считаете этот указ инновационным?

- Я уверена, что указ направлен на развитие. Если всё, о чем я говорила, сработает. Почему в 7% учреждений образования дети могут получать какое-то элитное образование, а остальные — нет? Что касается вашего страха, это нормальное состояние мамы.

- Но 75% процентов призеров олимпиад — гимназисты. Все-таки есть разница между гимназией и школой.

- У нас даже среди победителей международных олимпиад есть ученики обычных школ, а не гимназий. Поэтому мы просто даем больше возможностей школам.

- Последний вопрос. В действующем Кодексе об образовании остаются экзамены в гимназии. А что, если «депутаты» не будут ничего менять?

- Есть указ Лукашенко.

- И он важнее кодекса?

На это чиновница просто разводит руками...