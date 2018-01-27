За два дня батарея Tesla принесла владельцам 1 миллион долларов 10 27.01.2018, 17:54

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Фото: EAST NEWS

Батарея, построенная Маском в Австралии была введена в эксплуатацию 1 декабря 2017 года.

Самая крупная литий-ионная батарея в мире, появлению которой Австралия обязана спору в твиттере, за несколько дней эксплуатации принесла владельцам 1 млн австралийских долларов, пишет Science alert. Это примерно $800 тысяч более привычных американских долларов, пишет hightech.fm.

Батарея, построенная Маском в Австралии была введена в эксплуатацию 1 декабря 2017 года. Уже 14 декабря ей удалость показать себя в деле во время сбоя на местной угольной электростанции. Теперь пришли новости, что батарея начала приносить прибыль. Отчет Renew Economy гласит, что за пару дней батарея дала заработать владельцам 1 млн австралийских долларов или $800 тысяч обычных.

Самая большая батарея в мире вмещает 129 МВт-ч энергии, а ее мощность 100 МВт. На данный момент 70 МВт и 39 МВТ-ч зарезервированы государством на случай непредвиденной ситуации. Остальными 30 МВт и 90 МВт-ч компания Neon, владеющая батареей, может распоряжаться, как угодно — например, продавать. Что компания и сделала.

Отчет показывает, что 18 и 19 января цены на продаваемую Neon энергию составили 14 тысяч местных долларов за 1 МВт-ч. За два дня, пока батарея работала на полную мощность, компании удалось продать энергии на 1 млн. Новая система от Tesla является частью усилий по решению проблем энергоснабжения в Южной Австралии, жители которой в последние годы сильно пострадали от постоянных скачков напряжения и отключений. При этом страна один из лидеров по возобновляемой энергии. И наличие эффективного способа хранить такую энергию делает ее крайне дешевой.

Tesla выиграла контракт на установку систем хранения энергии в штате Новый Южный Уэльс летом этого года. Илон Маск гарантировал, что запустит батарею в течение 100 дней с момента подписания соглашения с правительством Южной Австралии — в противном случае, аккумулятор достанется компании Neoen бесплатно. В сентябре таймер начал обратный отсчет и к середине ноября проект вышел на стадию финальных испытаний. В ходе строительства Илон Маск написал в Twitter, что если Tesla не уложится в срок 100 дней, то потеряет на проекте более $50 млн.