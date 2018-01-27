«Воин света»: В центре Киева прошло шествие памяти Михаила Жизневского 3 27.01.2018, 17:59

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Белорусы и украинцы почтили память героя Небесной Сотни.

Украинцы и белорусы с национальными флагами прошли от Михайловской площади до Национальной оперы, а потом по Хрещатику к памятнику Михаилу Жизневскому.

Возле памятника выступили друзья Героя Украины, передает «Радыё Свабода».

Напомним, пуля снайпера оборвала жизнь белоруса 22 января 2014 года. Михаил Жизневский не дожил 4 дня до своего 26-летия, он стал второй жертвой, убитой на Евромайдане в Киеве.