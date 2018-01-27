«Кремлевский доклад»: Путину будет все сложнее покупать лояльность элит 1 27.01.2018, 18:04

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Практические возможности Москвы в противодействии санкциям ограничены.

Вашингтон расширил санкции против российских чиновников и компаний из-за агрессии РФ в Украине. Кроме того, предстоит публикация в США списка близких к Кремлю олигархов и функционеров, против которых в дальнейшем могут быть введены жесткие меры. При этом практические возможности Москвы в противодействии санкциям ограничены – Владимиру Путину будет все сложнее покупать лояльность элит. Такое мнение высказал "Апострофу" российский политолог Дмитрий Орешкин.

Если говорить об информационном, пропагандистском пространстве, то после публикации "кремлевского доклада" мы, конечно, увидим (да, собственно, мы уже видим) волну негодования. Если говорить о пространстве практических шагов, то у Путина появляются довольно серьезные проблемы. До сегодняшнего момента он всегда имел возможность компенсировать тем группам, на которые он опирается, экономические потери из-за санкций с помощью тех ресурсов, которые у него в руках. В последние несколько лет ресурсов остается все меньше. Раньше группе Аркадия Ротенберга, попавшей под санкции и потерявшей существенные финансовые активы, могли сделать компенсацию в виде крупного госзаказа на 250 млрд рублей, что легко превращаются в 4 млрд долларов, на строительство крымского моста. Но ведь на всех крымских мостов не напасешься. Приходится искать компенсации, скажем, в сфере нефтегазовых доходов, то есть больше денег отбирать у нефтяников. А они тоже испытывают давление от санкций. И у них тоже лишних денег не так уж много.

Так что в реальности у Путина возникают трудности в покупке лояльности тех элитных групп, на которые он опирается. Поэтому, конечно, будет закулисное стремление снять санкции, что-то на что-то обменять, как-то выбраться из этой экономической ситуации. Мне кажется, что на фоне ужесточения риторики мы будем наблюдать довольно устойчивые подковерные попытки каким-то образом избавиться от этого санкционного давления.

Трамп готов к диалогу, но он висит на большом и довольно неприятном крючке, который называется "подозрения в предвыборном сговоре с Путиным". Поэтому он не может в этом диалоге уступить Путину слишком много – его сразу обвинит оппозиция. А его политические позиции не настолько блистательны, чтобы он мог наплевать на жесткую критику. Поэтому его возможность проявлять мягкость весьма ограничена.

Конечно, у Путина будут какие-то рычаги воздействия, в том числе через Северную Корею. Но в целом, мне кажется, с каждым годом у Владимира Владимировича сужается коридор возможностей. Ему все труднее вступать в торг с Западом, потому что на стол он не может положить ничего, кроме угрозы прямой военной конфронтации. В Америке эту угрозу учитывают, но не переоценивают, потому что понимают, что Путин – не самоубийца.

Так что мне представляется, что Трамп сейчас не слишком склонен идти на уступки Владимиру Путину, потому что он сам ходит под угрозой импичмента.

Для Украины ситуация трудно предсказуемая. С одной стороны, если Путин ужесточит действия против Украины, то нарвется на очередной цикл санкций и консолидированного сопротивления Запада. И если он рационален в европейском смысле этого слова, то он на это идти не должен. Но, с другой стороны, есть и прямо противоположная логика – иррациональная с точки зрения Европы, но зато очень даже рациональная с точки зрения Азии: создать еще более опасную ситуацию, чтобы сформировать базу для переговоров, напугать. Примерно так поступал Ким Чен Ын, когда запускал целый ряд ракет, чтобы с ним считались.

Это будет означать исключение себя из группы вменяемых, уважаемых или предсказуемых государств и переход уже чисто к советской технологии взаимодействия с Западом, когда никакие договора не исполняются – реализовываются только вынужденные силовыми методами и шагами. Грубо говоря, это означает, что мы резко обостряем ситуацию в Украине и потом заявляем Америке: мы прекратим это, вы нам дадите то-то и то-то.

Это полностью исключает Россию из мирового сообщества на уровне так называемых договороспособных стран и переводит ее на уровень КНДР или Советского Союза. Но для путинских элит это вполне реальный вариант. Я не знаю, решатся ли они, потому что половина элит понимает, что после этого им придется сидеть безвылазно в России и проститься со своими западными авуарами, чему они, скорее всего, рады не будут. Но если силовой блок перевесит, то вполне можно себе представить попытку подбросить дров в костер на Востоке Украины – с тем чтобы напугать Запад и создать себе более выигрышные тактические условия для переговоров.

Украинской стороне, конечно, надо быть готовой к любому повороту событий. Но все-таки, как мне кажется, Путин еще не настолько откатился в Советский Союз, чтобы рисковать полной изоляцией и полным вычитанием России из формальных и неформальных представлений о том, как выстраиваются международные отношения. Слишком велик риск замораживания всех зарубежных средств.