Эксперт: Лукашенко возвращает белорусскую школу в прошлый век

Эксперт: Лукашенко возвращает белорусскую школу в прошлый век13
- 27.01.2018, 18:26
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Какие последствия будет иметь для будущего Беларуси набор детей в гимназии по прописке.
25 января Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым отменили вступительные экзамены в гимназии в 5 класс.
Статус гимназии сохранится, но программа в гимназии будет отличаться от обычной школы только с 9 класса. Теперь детей в 1 класс будут набирать по прописке, объяснила замминистра образования Раиса Сидоренко, пишет Мария Владимирова для «Завтра твоей страны».
Что делать талантливым детям, которым не посчастливилось жить рядом с гимназией?
Заместитель председателя Таварыства беларускай школы Тамара Мацкевич в интервью «Завтра твоей страны» считает, что эти изменения приведут к понижению уровня образования.
По ее словам, президентский указ лишает родителей, которые платят налоги, права выбора учреждения образования для своего ребенка.
-- Где и на каком уровне учиться детям, будут определять не родители, а исполкомы. Этот указ возвращает нашу школу в прошлый век -- отмечает эксперт.
Репетитор Евгений Ливянт не видит ни одного плюса в том, что гимназии уравняют со школами.
-- Что делать талантливым детям, которым не посчастливилось жить рядом с гимназией -- это главный вопрос. Это – беда, -- подчеркивает репетитор.
По его словам, реформа остановила социальные лифты. Дети, у которых родители не обладают достаточными финансовыми возможностями, не смогут получить качественное образование.
Для школьников придется нанимать дорогих репетиторов, чтобы в 10-11 классах они смогли наверстать упущенное.
Мацкевич: Школа станет учреждением принудительного содержания
С нового учебного года в гимназиях окажутся дети с разным уровнем знаний. Смогут ли учителя создать условия для их обучения?
Замминистра образования полагает, что «этот момент — в руках учителя». По мнению Раисы Сидоренко, учитель должен создать условия для развития ребенка, у которого результаты ниже, и для ребенка, у кого знания выше.
Тамара Мацкевич также считает, что это возможно. Однако, по ее мнению, для начала надо дать, чтобы в школу пришли профессионалы, которые смогут это сделать.
-- Те учителя, которые сегодня выходят из наших университетов, были отобраны из самых худших абитуриентов, которые никуда больше не смогли поступить. Они не смогут создать условия для детей с разным уровнем знаний, -- полагает заместитель председателя Таварыства беларускай школы.
В результате, по ее словам, дети со слабыми способностями будут лишены возможности самореализации, им нужны другие методы. А детей с высокими интеллектуальными способностями будут сдерживать в развитии, потому что школьная программа заточена на ученика ниже среднего уровня.
По мнению Тамары Мацкевич, школа станет учреждением принудительного содержания, где дети будут отсиживать 5-8 часов, а потом пойдут получать образование в соответствии со своими способностями.
Таким образом, считает эксперт, наша интеллектуальная элита лишается возможности развития.
Ливянт: Мир движется по пути узкой специализации
Евгений Ливянт не сомневается, что учитель-профессионал при наличии мотивации сможет работать в классе, где есть ученики с высоким и низким уровнем.
-- Но зачем все усложнять? Мир движется по пути узкой специализации. Зачем учиться в одном классе школьникам, которые мотивированы и хотят изучить на хорошем уровне математику, физику и другие предметы, и тем, кому это не интересно? – задается вопросом собеседник «Завтра твоей страны».
Единственное предложение Минобразования, которое поддержал Евгений Ливянт, -- освобождение двух часов в гимназиях от привязки к иностранному языку.
Как пояснила замминистра образования Раиса Сидоренко, эти два часа останутся, но сама гимназия будет определять, на какие предметы они пойдут — это может быть, к примеру, иностранный язык, математика, физика.
В то же время Евгений Ливянт считает, что два часа для углубленного изучения предмета -- крайне мало.