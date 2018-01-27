Сегодня - день рождения Валентина Белькевича 1 27.01.2018, 18:40

Валентин Белькевич

Великому белорусскому футболисту исполнилось бы 45 лет.

27 января 1973 года родился Валентин Белькевич.

Сегодня легендарному белорусскому футболисту исполнилось бы 45 лет.

Напомним, Валентин Белькевич скончался 1 августа 2014 года.

Причиной смерти Белькевича стал оторвавшийся тромб в кровеносной системе.

«Сегодня, в день рождения Валентина, хотелось бы обратиться ко всем с просьбой почтить память великого футболиста и возложить цветы возле памятной доски, расположенной по адресу улица Энгельса 34...» – сообщает пресс-служба минского «Динамо» .