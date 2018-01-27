Чубаров: Русские оккупанты ворвались на заседание движения «Крымская солидарность» 1 27.01.2018, 19:09

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Рефат Чубаров

Фото: EPA

Участники встречи продолжают заседание.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в оккупированном Россией Крыму российские полицейские ищут оружие в помещении, где проходит заседание крымскотатарского общественного движения "Крымская солидарность". Об этом он написал в Facebook, сообщает "Гордон".

"27 января 2018 года во время встречи участников крымскотатарского общественного движения "Крымская солидарность" в городе Судаке, в числе которых родственники крымских политзаключенных, их адвокаты, члены региональных и местных меджлисов, активисты крымскотатарского национального движения, ворвались русские оккупанты. При этом свое вторжение российские полицейские пояснили тем, что к ним якобы поступила информация о наличии оружия в помещении, где проходит встреча-совещание", – рассказал он.

Чубаров добавил, что через некоторое время оккупационные власти заявили, что встреча проходит в "пограничной зоне" и ее необходимо было предварительно согласовать с властями.

"Участники встречи продолжают заседание, несмотря на то, что в зале находятся многочисленные полицейские и люди в штатском, осуществляющие видео- и фотосъемку", – подытожил он.