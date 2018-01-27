Рейтинг властей - нулевой

Рейтинг властей - нулевой9
- 27.01.2018, 19:18
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Блокировка независимых СМИ не залатает дыру в корыте.
Об этом в своем «Фейсбуке» написала общественная активистка Ольга Тышкевич:
- Блокировка «Хартии’97» - это попытка режима скрыть правдивую информацию о своих провалах. Власти пытаются создать видимость хорошей жизни по телевизору.
Но в эти дешевые трюки не верят даже те, кто раньше называл себя электоратом Лукашенко.. У режима нулевой рейтинг и он это понимает.
А возможности для восстановление своей репутации нет, слишком много сделано ошибок.
Блокировка независимых СМИ не залатает дыру в корыте. И хочется сказать: Александр Григорьевич, иди на пенсию! «Хартии’97» всегда была и будет, - написала Ольга Тышкевич.