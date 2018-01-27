Рейтинг властей - нулевой 9 27.01.2018, 19:18

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Ольга Тышкевич

Фото: facebook

Блокировка независимых СМИ не залатает дыру в корыте.

Об этом в своем «Фейсбуке» написала общественная активистка Ольга Тышкевич:

- Блокировка «Хартии’97» - это попытка режима скрыть правдивую информацию о своих провалах. Власти пытаются создать видимость хорошей жизни по телевизору.

Но в эти дешевые трюки не верят даже те, кто раньше называл себя электоратом Лукашенко.. У режима нулевой рейтинг и он это понимает.

А возможности для восстановление своей репутации нет, слишком много сделано ошибок.

Блокировка независимых СМИ не залатает дыру в корыте. И хочется сказать: Александр Григорьевич, иди на пенсию! «Хартии’97» всегда была и будет, - написала Ольга Тышкевич.