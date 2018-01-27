Еврокомиссар Кинг: Российские военные используют интернет как новое поле боя 27.01.2018, 20:09

Европа должна активнее бороться с дезинформацией и российской пропагандой.

Еврокомиссия обвиняет российское правительство в целенаправленном распространении в Европе дезинформации, сообщает DW.

"Едва ли существуют сомнения в том, что мы в настоящее время имеем дело с хитроумной, умело дирижируемой и поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации", - указал еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг в своей статье, опубликованной в немецкой газете Die Welt в субботу, 27 января. "Российские военные используют интернет как новое поле боя, применяя в качестве оружия ложную информацию", - указал он.

Европа должна активнее бороться с дезинформацией, подчеркнул еврокомиссар. В качестве киберугроз он назвал атаки хакеров, распространение компьютерных вирусов, онлайн-пропаганду терроризма, попытки с помощью фейковых новостей манипулировать общественным мнением и превратить открытую западную систему в оружие, которое будет направлено на саму же демократию.

Еврокомиссия, указал Кинг, уже разработала ряд проектов, нацеленных как на повышение компетенции самих пользователей, так и на борьбу с онлайн-пропагандой ненависти и терроризма.