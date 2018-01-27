Алина Талай: Приятно стать первой 27.01.2018, 20:35

Алина Талай

Белорусская легкоатлетка прокомментировала свою победу на турнире в Берлине.

Об этом пишет «Трибуна»:

«Прошлый вечер на «Мерседес-Бенц Арене» был шиакрным. Почти личный рекорд и первое место. Наконец-то работа с новым тренером дает о себе знать, и я снова чувствую себя «человеком» на дорожке :).

Очень рада была увидеть своих соперников и бежать в такой компании. Дальше – быстрее», – написала Талай в своем инстаграме.

«Это мой первый международный старт. Очень рада пробежать практически по личному результату – 7.89. Я так еще никогда не бегала в своем первом старте. Особенно приятно, что удалось выиграть в такой компании. Когда я приехала сюда, увидела, что здесь находятся чемпионы и призеры мира – все мои соперницы, с которыми мы обычно бегаем последние 5 лет. Поэтому, повторюсь, было приятно стать первой. Я с нетерпением жду следующего старта, чтобы исправить все ошибки, которые были и постараться пробежать еще быстрее. Надеюсь, у меня это получится. Во всяком случае, мой тренер тоже очень рад и с оптимизмом смотрит на мое следующее выступление», - рассказала Алина Талай.