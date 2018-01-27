Госсекретарь США находится с визитом в Варшаве 3 27.01.2018, 20:28

Фото: Gazeta.pl

Рекс Тиллерсон назвал Польшу большим демократическим союзником США

Американский Госсекретарь Рекс Тиллерсон во время визита в Варшаву провел переговоры с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также главой польской дипломатии Яцеком Чапутовичем, сообщает «Польское радио».

Стороны обсудили польско-американские отношения, в частности, сотрудничество в оборонной сфере и энергетике. Рекс Тиллерсон назвал Польшу большим демократическим союзником США, особо отметив роль Польши в НАТО. Тиллерсон обратил внимание, что Польша выделяет на оборонные нужды 2% своего ВВП. Он также поблагодарил Польшу за поддержку американской политики в отношении Северной Кореи, направленной на сдерживание ядерной угрозы.

Рекс Тиллерсон и Яцек Чапутович

Фото: onet.pl

После встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким Рекс Тиллерсон заявил, что США разделяют позицию Польши относительно российского газопровода «Северный поток-2», который «подрывает стабильность и безопасность Европы».

В пятницу вечером, во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Рекс Тиллерсон поддержал сотрудничество стран Центральной и Восточной Европы в рамках программы Трехморья. По его мнению, Польша, как региональный лидер, играет важную стабилизирующую роль.

В субботу во второй половине дня Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с лидером правящей партии Право и Справедливость, бывшим премьер-министром Польши Ярославом Качиньским.