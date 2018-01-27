Андрей Пионтковский: Москва проиграла еще летом 2014-го года 1 27.01.2018, 20:45

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Андрей Пионтковский

Концепция «русского мира» провалилась.

Россияне сейчас демонстрируют обычную тактику запугивания и шантажа, и прибегают к ней все российские официальные лица, вплоть до Путина. Но это поведение дворового хулигана "не подходи ко мне, а то я брызну бешеной слюной". А что собственно может сделать путинская Россия? В экономической сфере ничего, любые санкции, которые прозвучат 29-го января – это мелочи по сравнению с теми, которые применялись к Ирану. Но которые в ответ на любые провокации можно применить и к России, пишет Андрей Пионтковский для сайта «Обозреватель».

Имею в виду отключение от Свифта и нефтяное эмбарго. В общем, любая конфликтная эскалация будет не в пользу России. Единственное, чем может пугать Москва – это ядерная война, но это взаимное самоубийство. Все эти люди, мультимиллиардеры, они вовсе не самоубийцы. И собственно, на какие города будут бросаться атомные бомбы? На те, где живут их дети и внуки? Плюс и сам Запад уже привык к этому шантажу и относится к нему спокойнее.

Кстати, на экономическом форуме в Давосе, пока одни россияне рвали на себе рубаху, тот же Дворкович, глава российской делегации, повторял другую мульку. Мол, санкции и не страшны, они нам помогают лучше развиваться. О чем угодно они сейчас думают, только не о войне с Западом. Это можно судить по ряду публикаций мейнстримных прокремлевских, но прагматических авторов. Основной посыл, что все, Украину мы потеряли навсегда, о ней нужно забыть и успокоиться.

Всякие миротворческие телодвижения Путина с миротворцами – это попытка того, что я уже два года называю гибридной капитуляцией. О чем-то договориться с Западом относительно Украины, чтобы Запад принял это как капитуляцию, а собственному народу по телевизору продать как победу. Москва проиграла довольно быстро еще летом 2014-го года, когда провалились концепции "русского мира" и Новороссии. Об этом уже несколько лет ничего не говорят.

А до того расчет был на апелляцию к этническим русским гражданам Украины восстать против жидобандеревского правительства, за права русских. Но большинство русских граждан Украины отвергло эту концепцию "русского мира". В том же АТО русские так же сражаются как и украинцы. Чтобы там Москва не вытворяла – стратегически она проиграла. Ни на какую эскалацию она не пойдет. Разве что будет рвать на себе рубаху и угрожать Западу войной.