Обнаруженные на Эльбрусе белорусские альпинисты продолжили поход 2 27.01.2018, 20:54

Иллюстрационное Фото: Алевтина Кравц

Белорусские альпинисты отказались от помощи.

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, двое альпинистов из Белоруссии, найденных накануне на Эльбрусе, попросили спасателей не помогать им спуститься вниз, сообщает interfax.ru.

«Спасатели с двумя найденными туристами провели ночь с пятницы на субботу на высоте около 3,5 км над уровнем моря, а в субботу, спустившись до 3 км, белорусы решили продолжить поход и отказались от дальнейшей помощи», - приводит сообщение республиканского управления МЧС Интерфакс.

Напомним, что альпинисты пропали 17 января, известно стало об этом только 25 января. Они были найдены вечером в пятницу на высоте 3,5 км в ущелье Ирик-Чат. Альпинисты были полностью здоровы.