«Это немое свидетельство происходящего театра абсурда» 1 27.01.2018, 21:34

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Владелец компании «РевиТар Инвест» рассказал о трудностях ведения бизнеса в Беларуси.

Интервью «БелГазеты» с владельцем компании «РевиТар Инвест» Сергеем Тарасюком.

НОУ-ХАУ МИНГОРИСПОЛКОМА: ДЕНЬГИ НА БОЧКУ - И ДО СВИДАНИЯ

- То, что случилось c вашей компанией «РевиТар Инвест» и агроусадьбой в Ратомке, вызывает стойкое ощущение спланированного наезда по всем фронтам. У вас версия первопричины есть?

- Доброжелатели наши, как говорится, постарались. Одна из коммерческих структур. Не хотелось бы произносить ее наименование. Все заинтересованные лица знают, кто это. На их взгляд, произошел какой-то конфликт интересов. Наши здания находились рядом, что им не нравилось. Пытались нас оттуда убрать, при посредничестве Мингорисполкома проводился ряд совещаний, к согласию не пришли, сносить в угоду кому-то законно построенную собственность отказались.

- Отсюда все действия чиновников горисполкома и сельсовета в Ратомке, где расположена ваша агроусадьба?

- Действия сельсовета - параллельно начавшийся процесс, удивительным образом совпавший по времени.

- То есть объекты, которые вы построили у станций метро «Каменная горка» и «Восток», согласно всем необходимым разрешениям, согласованиям проектно-сметной документации, спустя несколько лет признаются самостроями?

- Да. Четыре объекта на «Каменной горке» (здания KFC, Burger King, Pizza Foot, Texas Chicken) - спустя 3 года, а на «Востоке», где расположены 2 объекта, - спустя 15 лет. Самострой - это просто формулировка. На самом деле они не могут признаться самостроем, и никем не признаны самостроем, потому как на все есть документация, все объекты прошли госэкспертизы, все построено согласно действующим строительным нормам. Получены соответствующие свидетельства, объекты давно функционируют. Эта история длится уже полтора года. Все это время они пытаются придумать, в чем наша вина. Но правда на нашей стороне - я понимаю, что это беспредел. Но формально, с точки зрения чиновника, не мытьем, так катаньем, идет поиск причины, в чем наша вина.

- А что за история приключилась со строительством объекта общепита и торговли на ул. Есенина - Громова общей площадью 4 тыс. кв. м и с готовностью более 50%?

- Когда-то мы на аукционе выиграли 2 площадки под строительство - одну под общественное питание, вторую - под торговлю. Мы обратились в комитет архитектуры с вопросом: нам строить 2 отдельных здания? И получили ответ: объединяйте участки и стройте единый объект, чтобы он соответствовал предназначению. Но нам же 2 участка выделено! Нам ответили: никаких проблем, вам дадут новый акт, новое решение города - стройте единый объект, у вас же один собственник и смежные участки.

Мы всю эту процедуру прошли, получили новое решение Мингорисполкома - строить конкретно один объект на двух участках. Получили всю необходимую разрешительную документацию и приступили к строительству. Потом нам понадобилось скорректировать фасады зданий, но нам сообщают: как же так - у вас два участка, а объект один. Это самострой.

Та же история. Не дают строить, а за землю компания платит. Объект заморожен. Неоднократно Московский райисполком ходатайствовал перед горисполкомом о завершении строительства! Но все тщетно, хотя в районе ощущается дефицит мест общепита. Кроме того, там было бы создано более 300 рабочих мест, платились бы налоги, объект ведь немаленький - 4 тыс. кв. м. Мы бы его уже давно закончили и сдали. Но от нас требуют его снести по надуманным причинам.

- Каковы результаты оспаривания решения Мингориcполкома об аннулировании разрешительной документации?

- Суд поддержал решения горисполкома об отмене решений, на основании которых нам предоставили в аренду земли. То есть объекты по-прежнему наши, но земли, так сказать, под ними сейчас нет. Они не продлевают аренду, мотивируя тем, что решения, первое из которых было выдано 15 лет назад, неправильные. На вопрос - в чем наша вина, почему должны страдать мы, если вы приняли неправильные решения - всегда следует ответ: «наверху» так решили. Представители горисполкома в суде объясняют: да, мы пришли признать свою ошибку, мы неправильно выдали разрешения на аренду земель. Наши юристы объясняют, что они правильно приняли решения на основании законов, по всем пунктам каждого решения. Но стоит задача поставить нас на колени. Поэтому суды поддерживают мнение города, в т.ч. кассационной инстанции - Верховный суд.

- Как суды мотивируют ошибку Мингорисполкома, выдавшего «РевиТар Инвест» разрешительную документацию на построенные и зарегистрированные объекты?

- На каждый объект в ходе судебных заседаний рождается своя причина с целью поддержки решений города, причем отличные от первоначальных, заявленных Мингорисполкомом. Конкретно по объектам у станции метро «Каменная горка» вообще произошел вопиющий случай. Экономический суд Минска ряд заседаний пытался найти аргументы, оправдывающие действия Мингорисполкома. В конечном итоге взяли за основу решение горисполкома, в котором написано, что мы должны были приступить к занятию участка в течение 6 месяцев со дня получения свидетельства (удостоверения) о госрегистрации создания земельного участка и возникновения прав на него. Мы объясняем: как мы могли приступить к занятию участка, если, согласно акту выбора места размещения земельного участка, срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее госэкспертизы не должен превышать двух лет? Да, в те годы была заложена такая норма. Но потом вышел указ президента, который все расшифровал, - была установлена норма, которая предоставляла право приступить к строительству в течение 6 месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации. Причем этот указ имел обратную силу. Но нам ответили: хотя указ имеет высшую юридическую силу, но именно в данном случае мы будем руководствоваться решением города.

- Мингорисполком настаивает на том, что в случае неперечисления в бюджет города рыночной стоимости за объекты все они будут изъяты в коммунальную собственность?

- Это немое свидетельство происходящего театра абсурда. Сегодня оценочная цена больше, чем фактическая рыночная. Реально реализовать объект, уплатить налоги и после этого уплатить рыночную стоимость финансово невозможно. Объем инвестиций в объекты составил около $5 млн. А в недострой мы уже вложили порядка $2 млн.

- К председателю Мингорисполкома обращались?

- Неоднократно. Предлагали различные варианты: тот же объект по Громова - Есенина передать городу, чтобы тот продал его с аукциона, уплатить какую-то посильную часть денег, потому что мы и так платим огромные деньги после аннулирования договоров на аренду земель - это 10-кратная ставка налога.

- И какие-то ответы за подписью мэра города Шорца получали?

- По поручению Мингорисполкома отвечали обычно его замы - Римашевский, Лаптев.

- Содержание ответов одно и то же?

- Практически, да. Приглашают на совещания и говорят: землю мы у вас уже выбили, у вас уже идет 10-кратное начисление налогов на землю и прочее. Следующий наш шаг - мы обращаемся за признанием госрегистрации на здания недействительными. Третий этап - изъятие в коммунальную собственность. Чтобы этого не допустить, у вас единственный вариант - уплата 100% рыночной стоимости. При этом нам не могут ответить, согласно каким правовым нормам, каким расчетам предприятие должно уплатить именно рыночную стоимость за свою же собственность.

Мы по их требованию оценили рыночную стоимость и написали им письмо, в котором аргументированно объяснили, что финансово это невозможно и что это не соответствует здравому смыслу. Наше предложение: мы платим определенную посильную сумму, поскольку в результате изъятия земель мы за этот период выплатили уже более BYN1 млн. лишних земельных налогов и продолжаем ежеквартально их уплачивать - и верните земли, дайте достроить объект.

- В общем вы стали жертвой неких кулуарных разборок.

- Однозначно. Наши объекты построены при бывших мэрах Минска - Павлове, Ладутько, при нынешнем Шорце. Неоднократно менялось все руководство горисполкома. За каждым объектом - своя история, десятилетие эксплуатации. Теперь вот взяли в оборот конкретно нашу фирму и все ее объекты.

- В чем гешефт того, кто замутил всю эту историю?

- Нас наказать.

- И никакого захвата собственности?

- Возможно, кто-то заодно и глаз положил на нее исходя из бескомпромиссности позиции города, предлагающего единственный и заранее невыполнимый вариант.

ЖДАНОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ: СПАСИБО ЗА ТРУД И ДЕНЬГИ - ДАВАЙ, ПОКА

- Еще одна напасть свалилась на вас после того, как решением местного райсовета было аннулировано выделение вам всех земельных участков под ведение личного подсобного хозяйства в Ратомке.

- Да, это было сделано на основании протокола земельной службы Миноблисполкома о якобы нецелевом использовании земельных участков, выделенных для ведения личного подсобного хозяйства. В чем снова абсурдность? Мне было выделено 6 земельных участков, включая 0,25 га, на котором находился приобретенный мною двухэтажный жилой дом. Этот участок был выдан с формальным нарушением - на момент предоставления земельного участка я не был прописан в доме. Но домом-то я владел - я его купил, и у меня было одно строение. У прошлого владельца все это было за одним забором, с одними воротами и с одним въездом. И часть построек моего здания, которое я купил, находятся на этой земле. Через 3 месяца я перерегистрировался в этот дом - и эта проблема как таковая отпала. Потом обратился в БРТИ с целью объединения трех участков в один общей площадью около 0,5 га. Разрешение было получено.

- При этом Ждановичский сельсовет дал вам разрешение использовать часть земель под ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ), без изменения целевого назначения, для оказания услуг агротуризма, оборудования теннисных кортов, футбольных площадок. Сколько вы вложили средств в это дело?

- Больше $1 млн. Кроме того, за собственные средства заасфальтировано почти 2 км дороги, построено 2 моста через речку Ратомка, восстановлено освещение улицы Новой новыми светодиодными светильниками, построено 4 корта, раздевалки, проведено благоустройство территории. Это полноценная агроусадьба.

- А как с судебными решениями?

- Первоначально был установлен нецелевой характер использования участков. Впоследствии сельсоветом были отменены все решения о предоставлении земельных участков. Сейчас мой иск о восстановлении решений местных властей о выделении земельных участков рассматривается в областном суде.

Суть претензий ко мне: я на участке, выделенном под ЛПХ, построил теннисные корты. На что были представлены документы: у меня оформлена в собственность агроусадьба, дано разрешение райисполкома на ведение агротуризма. По указу президента об агроусадьбах я вправе им заниматься, платя одну базовую величину в год. В указе четко прописано - занятие агротуризмом включает в себя проведение спортивных мероприятий. При этом изменять функциональное назначение участка не надо. Используешь часть под ЛПХ - ради бога, остальную используй под агротуризм.

После этого я еще пишу запрос в сельсовет: конкретно разрешите мне строительство стольких-то кортов, футбольных площадок, использовать хозпостройки как раздевалки. Получаю ответ - пожалуйста, делайте. Суд же постановляет - нецелевое использование… Как нецелевое, если на все есть документы? Записано в решении суда - вы не пашете землю, это не ЛПХ. Но есть же указ президента! Я писал обращения в различные инстанции с фотографиями - кролики пасутся, трава растет, плодовые деревья и кусты стоят. Получаю ответ: да, часть вы используете под ЛПХ, но часть - под корты, а это уже не ЛПХ.

Кстати, последняя судебная надзорная инстанция постановила: да, у вас есть на все разрешения на выделение земельных участков, но это не отменяет вашей вины, что вы используете их нецелевым образом. Хотелось спросить: так зачем тогда все эти разрешения выдают?

- Когда в 2013г. вы обращались в Ждановичский сельсовет с просьбой выделить дополнительные участки для оказания услуг в сфере агроэкотуризма, что представляли собой эти земли?

- Эти земли вдоль реки Ратомка находились в заброшенном состоянии - фактически пустыри, поросшие бурьяном. Сельсовет не возражал выделить мне этот участок, но не имел для этого возможности - эти земли имели ограничения по использованию. Мне было предложено обратиться в Институт природопользования НАН для корректировки границы прибрежной полосы. В итоге проект прошел все согласования и госэкспертизу, граница участка природоохранной зоны, которая исключала вспашку земли, а предполагала лишь постройку спортсооружений, была скорректирована. Но как только на пустыре возникли теннисные корты, эти земли кому-то понадобились…