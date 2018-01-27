Индия забраковала российские С-400 2 27.01.2018, 21:26

Одна из крупнейших оборонных сделок России находится под угрозой срыва.

Переговоры по контракту, который был предварительно согласован 1,5 года назад президентом Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди, зашли в тупик, сообщает DefenseNews со ссылкой на источники в индийском Минобороны, пишет finanz.ru.

По их словам, Дели не устраивает цена, которую запросила Россия, а также условия поставки.

Рособоронэкспорт просит за С-400 5,5 млрд долларов и отказывается передавать покупателям технологии трех управляемых ракет.

Индия готова заплатить не больше 4,5 млрд долларов и настаивает на том, чтобы в стране было локализовано производство комплектующих, а в контракте приписаны гарантии пожизненного технического обслуживания комплексов.

При этом Россия не сформировала предложение по обслуживанию ЗРС и пакету мер по поддержке системы, сообщил представитель индийского Минобороны. Другой источник в ведомстве заявил, что контракт в ближайшее время подписан не будет.

О сложностях на переговорах стало известно спустя три месяца после того, как в Индии с визитом побывал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, объявивший о планах серьезно нарастить поставки в страну американских вооружений, включая истребители F-16 и F-18.

Как заявлял тогда Тиллерсон, такую сделку "решительно поддерживает" американский конгресс, а сборку самолетов при этом можно частично организовать на индийской территории, что обеспечит местным специалистам доступ к технологическим решениям.

Индия - давний и ключевой союзник России в Азии, она возглавляла движение неприсоединившихся стран и пользовалась поддержкой СССР во время Холодной войны, а после развала союза оставалась крупнейшим покупателем российского оружия, напоминает вице-президент Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Усилия США, по его словам, нацелены на то, чтобы разрушить эту связь.

Скорее всего, Россия потеряет Индию как рынок для экспорта вооружений, прежде всего самолетов, считает директор программы "Экономическая политика" московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

Западные санкции, которые ограничили для РФ возможность импортировать из-за рубежа технологии двойного назначения, со временем приведут к тому, что российское оружие начнет отставать от ближайших конкурентов из США, ЕС, Израиля и, скорее всего, Китая, считает эксперт.