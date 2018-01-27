Магнус Норман не будет тренировать Арину Соболенко

Магнус Норман не будет тренировать Арину Соболенко1
- 27.01.2018, 21:34
Известный в мире тенниса специлист не планирует возвращаться к тренерской работе.
Информация о том, что Магнус Норман стал личным тренером Арины Соболенко, не соответствует действительности, пишет "Прессбол".
Распространенная ранее информация о том, что известный шведский специалист Магнус Норман стал тренером белоруски Арины Соболенко, не соответствует действительности. Таким образом СМИ интерпретировали фото шведа и запись в инстаграмме Соболенко — "Best team".
В таком же ключе пост белоруски интерпретировал теннисист Максим Мирный, пожелавший Арине успехов.
На самом деле Норман после расставания со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой не планирует возвращаться к тренерской работе. Что касается Соболенко, то она просто заехала к нему в теннисную академию потренироваться.
"Магнус Нормал сказал мне, что Соболенко на прошлой неделе заезжала в его академию в Швеции потренироваться, однако у него нет планов возвращаться к тренерской работе. Также он выдал комплимент ее игре: "Великолепная девушка с огромным арсеналом! Если она сможет управляться с ним и правильно выбирать удары, у нее есть шанс вырасти в моих глазах", — рассказал про свою беседу со шведом теннисный обозреватель "Нью-Йорк Таймс" Кристофер Клэри.