«ЛТП для неработающих»: что нового появилось в переделанном Декрете №3? 3 27.01.2018, 22:30

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Лидеры профсоюза РЭП высказались насчет нового декрета о «тунеядцах».

"Занятые в экономике", "лечебные профилактории для неработающих", "территории с напряженной ситуацией на рынке труда" – что принес нам обновленный Декрет №3? Члены профсоюза РЭП прокомментировали обнародованный Декрет № 1 «О содействии занятости населения», , пишет praca-by.info.

Геннадий Федынич, председатель профсоюза РЭП, заявил, что новая редакция декрета не решает ни одной старой проблемы:

– Власти как не шли на открытый диалог с людьми, так и не идут. Новый декрет посвящен «содействию занятости населения» - это значит, что всю работу по занятости населения будут обязаны делать местные органы власти. Остается вопрос: а за какую зарплату работать? – за 100, 150, 200 рублей? Авторы Декрета №1, получается, вводят занятость ради занятости, чтобы потом доложить наверх, что все люди получили работу? Нас это не устроит! Вы говорите о новых рабочих местах – но вы не можете не знать, что ни один регион сегодня самостоятельно не сможет привлечь инвестиции, создать рабочие места с достойной заработной платой. Дальше: как правительство собирается определить список людей, которые будут платить за услуги 100 процентов? Декрет №1 опять ничего не говорит о тех людях, которые работают сейчас за рубежом. Их около 700 тысяч – они что, тунеядцы? И разве Декрет №1 остановит поток людей, которые уезжают за границу в поисках лучшей жизни? – нет, конечно.

Геннадий Федынич уверен, что новый декрет не будет работать:

– Он был создан только для того, чтобы заставить людей работать – а на какой работе, эту власть не интересует. Если будут рапортовать о росте самозанятости: мы прекрасно понимаем, что подавляющее большинство тех, кто зарегистрировался ремесленником, сделал это только для того, чтобы не попасть под действие Декрета №3. Единственный положительный момент, который содержит Декрет №1, - это возвращение денег тем, кто уплатил сбор. Но лично я сомневаюсь, что все деньги будут возвращены людям.

Профсоюзный лидер считает, что авторы декрета намеренно не говорят открыто о целях, которые хотят достичь новым нормативно-правовым актом:

– Авторы Декрета №1 объясняют, что они якобы хотят вывести из тени все рабочие места. Скажите людям прямо: сегодня в бюджете Республики Беларусь не хватает средств. И в самом бюджете, и в ФСЗН. Этих денег не будет без нормальной заработной платы. Будет достойная зарплата – будут и налоги, и пенсионные отчисления.

Андрей Стрижак, зампредпрофкома Гомеля, называет новый декрет всего лишь модификацией старого:

«Декрет №1 - это новая модернизированная версия Декрета №3. Киборг-переросток, вскормленный в подвалах НЦЗПИ, который уже выглядит больше и мощнее, чем прародитель. Не даром они его рожали лишние три месяца (обновленный Декрет обещали еще к первому октября).

Декрет №1 касается следующих лиц "граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь и вид на жительство в Республике Беларусь". То есть всех, кто живет в стране на постоянном основании.

Декрет №1 освобождает от уплаты сбора по Декрету №3 всех, кто ранее был определен как его плательщик. Также в Декрете указано что ранее уплаченный сбор будет возвращаться плательщикам.

Декрет №1 будет использовать базу данных, в которую БЕЗ ВАШЕГО СОГЛАСИЯ будут вноситься, храниться и обрабатываться ваши личные данные, касающиеся вашей занятости в экономике (что такое "занятый в экономике" - Декрет №1 нам не говорит).

Декрет №1 предусматривает 100% оплату неопределенного пока круга услуг, которые субсидирует государство. Список таких услуг будет сформирован к первому апреля. Если это ЖКХ, а в семье два "незанятых" и один "занятый", то как разделить их счета? А если это проезд в общественном транспорте, то будет два вида талонов?

Декрет №1 создает постоянные комиссии, которые будут миловать нерадивых "незанятых", освобождая их от 100% оплаты услуг "в связи с нахождением их в трудной жизненной ситуации". Трудность и жизненность обстоятельств будет определять "объективное" восприятие ситуации чиновничьим глазом. Порядок обжалования решения комиссий в Декрете также не прописан. Кроме того, такие комиссии будут иметь право принимать решение "о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории". Ранее эта процедура осуществлялалсь через суд. Будет ли теперь комиссия иметь возможность отправить человека в ЛТП без суда - не понятно.

Декрет №1 не проясняет смысла определения "территорий с напряженной ситуацией на рынке труда" и не говорит о том, чего ждать людям, которые на них проживают.

ИТОГО:

Огромное количество правовых неопределенностей, заложенных в Декрете №1 и отсылок к предстоящим решениям Совета Министров, говорит о том, что на этот раз ответственность за Декрет Лукашенко на себя брать не хочет. Также об этом говорит "размазывание" этой самой ответственности по региональным комиссиям.

Степень напряженности в обществе, в связи с действием нового Декрета, будет зависеть от двух основных факторов:

- сколько человек попадет в базу "незанятых" и что это будут за люди (Декрет не дает ответа на это вопрос);

- какие услуги будут внесены в перечень услуг, которые "незанятые" будут обязаны платить в 100% объеме».

Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП, начал свой комментарий с самого громкого лозунга прошлой зимы: «Нет декрету №3 – Лукашенко, уходи!»:

«Лукашенко 25 января подписал декрет № 1, которым полностью изменил нашумевший декрет №3 о взимании с неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. Лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. По всей вероятности, это обстоятельство является главной победой тех, кто весной 2017 года выходил на площади своих городов с лозунгами «Нет декрету №3 – Лукашенко уходи»!

Являясь одним из активных участников весенних 2017 года акций протеста против декрета №3 о так называемых тунеядцах, я уже тогда говорил, что власть слила этот декрет в унитаз, в той редакции, в которой изначально был написан декрет, он не имел права на существование. И не только потому, что прямо противоречил конституционному праву каждого не работать!

После успешного проведенного правовой службой нашего профсоюза первого, так называемого тунеядского судебного процесса в Гомеле (Александр Семенов против налоговой инспекции) власть сама поняла абсурдность предъявляемых к неработающим гражданам требований. Например, каждый из нас вне зависимости от занятости является потребителем товаров и услуг, следовательно, является плательщиком пускай и косвенным такого налога как НДС. Власть пыталась доказать обратное, однако под давлением протестных акций отступила, декрет №3 после 25 января текущего года канул в лету!

Новый декрет №1 полностью списывает «старые грехи» тунеядцев, т.е. государство по отношению к незанятым гражданам обнулила свои претензии. Напрашивается вопрос, а что будет дальше?

Предусмотрено, что с 1 января 2019 года незанятые граждане будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству. Иными словами, уже весной этого года из постановления Совмина мы узнаем, за какие именно услуги родное государство потребует от неработающих граждан платить по - полной. Напоминаю, здравоохранение и медицинские услуги в Республике Беларусь пока БЕСПЛАТНЫЕ!

Декретом предусматривается создание местными властями постоянно действующих комиссий, основными задачами которых должны являться содействие гражданам в трудоустройстве. Комиссиям предоставляются широкие полномочия, в том числе по принятию решений об освобождении трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от обязанности оплачивать услуги по полной стоимости при наличии у них трудной жизненной ситуации. Напомню, здесь подразумеваются объективные обстоятельства, которые гражданин самостоятельно не в состоянии решить и не зависящие от его воли.

Не обошел новый декрет и граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Лиц, страдающих алкоголизмом, созданные комиссии будут иметь право отправлять на лечение в ЛТП.

Как на практике будет работать принятый декрет, покажет время. Сегодня важно повторить главное - впервые в истории Беларуси граждане, объединившись над конкретной проблемой, получили победу над государством!»