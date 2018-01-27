С 31 января увеличатся штрафы за безбилетный проезд 3 27.01.2018, 22:44

1,897

Контролеры получат право налагать на «зайцев» штрафы в диапазоне от 0,5 базовой величины до одной базовой.

Штрафы за безбилетный проезд в городском транспорте вырастут с 31 января, передает «Экономическая газета». Также начнут штрафовать и за неоплаченный провоз ручной клади в поездах.

Это предусмотрено Законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях», опубликованном 20 января 2018 года на Национальном правовом интернет-портале.

Если сегодня по действующему законодательству штраф в Беларуси за безбилетный проезд в городском транспорте составляет 0,5 базовой величины, то с 31 января контролеры получат право налагать на «зайцев» штрафы в диапазоне от 0,5 базовой величины до одной базовой. Соответствующие изменения внесены в статью 18.30 КоАП.

Размер штрафов за безбилетный проезд пассажиров в поезде региональных линий, автобусе и маршрутном такси пригородного сообщения остался прежним: 0,7 базовой величины, в поездах межрегиональных и международных линий, в автобусе и маршрутном такси междугородного сообщения — одна базовая величина.

Откорректирована и статья 18.31 КоАП, устанавливающая ответственность за неоплаченный провоз багажа. Поскольку на практике она почти не применялась, то законодатели исключили из КоАП эту норму. Теперь новая редакция статьи 18.31 КоАП сформулирована так: неоплаченный провоз ручной клади, количество или размер которой превышают установленные законодательством нормы бесплатного провоза на железнодорожном транспорте общего пользования, влечет наложение штрафа в размере 0,2 базовой величины.

Напомним, что пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на железнодорожном транспорте на один билет, кроме мелких вещей (портфель, дамская сумка, зонт и другое), ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 сантиметров.

Сейчас базовая величина составляет 24,5 рубля.