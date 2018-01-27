О блокировке «Хартии-97» написали малайзийские СМИ 27.01.2018, 22:57

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Free Malaysia Today написал о блокировке крупнейшего независимого ресурса в Беларуси.

Один из крупнейших малайзийских новостных порталов Free Malaysia Today написал о блокировке «Хартии-97»:

- В Беларуси заблокирован самый популярный оппозиционный сайт якобы из-за распространения «незаконного» контента, сообщили в четверг в министерстве информации.

Веб-сайт «Хартия-97»перестал работать в 24 января вечером.

Министерство информации заявило, что было принято решение «ограничить доступ», поскольку сайт «опубликовал информацию, которая незаконна для распространения».

Министерство не уточнило, какое из этих ограничений было нарушено.

Редакция веб-сайта Сharter97.org не раз подвергалась репрессиям, ее главный редактор покинул Беларусь и создал новый офис в Варшаве.

Charter97.org ежемесячно читает 3 миллиона человек. Редактор портала Наталья Радина назвала этот шаг «еще одним ударом по свободе слова в Беларуси».

Еще один независимый сайт «Белорусский партизан» был заблокирован в декабре.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.