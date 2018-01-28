Премьер Польши: Нужны вторая и третья линии обороны от РФ 1 28.01.2018, 8:07

Матеуш Моравецкий

Россия на сегодняшний день является одной из самых больших угроз для Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал готовиться к вторжению России в Украину. Как сообщает gordonua.com, oб этом он заявил в интервью изданию Politico в рамках Всемирного экономического форуме в Давосе.

По словам Моравецкого, "лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия".

Также премьер выразил мнение, что Россия на сегодняшний день является одной из самых больших угроз для Польши.

Президент Польши Анджей Дуда в Давосе заявил, что Россия должна уважать международное право и прекратить агрессию в отношении Украины. "Какой мой месседж? Оставьте Украину в покое", – сказал он.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. В апреле на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.