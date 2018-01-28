Топ-5 громких банкротств последних лет 28.01.2018, 8:17

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Этот год 3118 организаций Беларуси встретили в состоянии банкротства.

Именно столько дел находится в производстве экономических судов, сообщает myfin.by. 211 из них являются бюджетообразующими для страны компаниями.

Остальные 2907 относятся к частной форме собственности, что составляет 93% от общей численности банкротов.

Скольких из них суд признает банкротами, неясно, но статистика с 2008 года включительно известна.

Судя по графику, наименьшее количество банкротов наблюдалось в 2011 году. Можно предположить, что на это повлияло резкое повышение курса валют в 2010 году. Тогда курс доллара вырос почти в два раза буквально за несколько дней.

Вспомним самые громкие банкротства последних лет в Беларуси.

22 мая 2017 года суд решил судьбу белорусско-испанского предприятия «Белкельме». Белорусский бренд был исключен из государственного реестра юридических лиц. Возвращение на склад в 2016 году более 50 тысяч нераспроданных пар обуви стало последним ударом по платежеспособности компании. Поклонники отечественной обуви должны поторопиться, если хотят приобрести себе пару – в продажу поступила последняя партия.

Источник: myfin.by

Вторая в Беларуси по пошиву нижнего белья (после «Милавицы») компания «Серж» ликвидирована из-за общего падения продаж и исчерпания мер по устранению экономической несостоятельности. Когда-то успешное производство, поставляющее продукцию не только по Беларуси, но и за рубеж, в сентябре 2016 было признано банкротом. Одной из антикризисных мер, принятых к компании, для сохранения рабочих мест стало преобразование в ООО «Серж Фэшн». Данная организация продолжает выпуск нижнего белья, но в меньшем количестве и для более узкого круга потребителей.

В прошлом 2017 году голландская пивоваренная компания «Heineken» заявила о прекращении деятельности на территории Беларуси и начала распродавать свои активы. Руководство концерна признало неудачным попытку освоения белорусского сегмента экономики. Отечественный рынок не оправдал надежд мирового бренда.

Производители шоколада «Идеал» остановили производство из-за долгов, уволив большую часть работников фабрик. Сейчас организация насчитывает не более 40 сотрудников. На протяжении всего прошлого года суд рассматривал вопрос о банкротстве фирмы «Первая шоколадная компания», которая занималась производством шоколада. Вопрос остается открытым и сегодня.

Летом 2017 года в экономический суд Беларуси поступило заявление о банкротстве столичного «Мотовело». Подписал документ бывший «мэр», а ныне гендиректор завода Николай Ладутько. После задержания в 2015 году руководителя предприятия Александра Муравьева, осужденного в последствии за мошенничество на 11 лет, и принятых мер по восстановлению финансового положения, завод по производству народных велосипедов «Аист» так и не смогли спасти от ликвидации.