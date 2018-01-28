Юрий Хащеватский: Лузеры из Дроздов уже проиграли 6 28.01.2018, 8:28

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Они ничего не могут сделать с правдой.

Заблокировав «Хартию-97», белорусские власти в очередной раз выставили себя на посмешище. Об этом сайту Charter97.org рассказал известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский:

- По поводу блокирования сайта «Хартия-97» в Беларуси я могу сказать так: мне 70, и я обошел эту блокировку.

Думаю, что те, кто моложе, эту блокировку обойдут тем более. И это надо сделать хотя бы для того, чтобы дать понять нашим властям, что они не имеют никакого права думать за нас.

Эти люди, этот колхоз, который переехал в Дрозды, думает, что он самый умный. А на самом деле – это ничтожества, которые собрались вместе и пытаются нас выставить идиотами.

Давайте не поддадимся этому! Давайте будем смотреть то, что мы хотим, слушать то, что мы хотим, и читать то, что мы хотим. Я уже пережил такое в эпоху Советского Союза. Даже тогда мы читали то, что мы хотели. А значит, и сейчас люди смогут противостоять этому мракобесию.

Я призываю всех молодых помочь тем, кто постарше, обойти блокировку и читать правдивую информацию на «Хартии-97».

Там, в Дроздах, им кажется, что, убирая независимую информацию, они защищают самих себя. Но они ошибаются: их защитить уже не получится. Они уже перешли черту, перед которой надо было остановиться. Сделав это, они сами себя в политическом смысле «похоронили». Потому что нельзя так беззастенчиво нарушать законы – и писанные, и человеческие. Час пробил: они за все получат наказание, и это наказание будет достаточно жестким.

- Кроме помощи в обходе блокировки и чтении сайта, что еще можно делать?

- Флешмобы, митинги, демонстрации, пикеты – все это в нашем распоряжении. Каждый может реально помочь в распространении информации «Хартии-97». Для этого даже не надо, как в эпоху самиздата, набирать тексты – достаточно сделать «репост» в соцсетях.

А кроме всего прочего – давайте над ними смеяться. Давайте посмеемся над неудачниками из Дроздов. Лузерами, которые, как мы поняли, ничего не могут сделать.

Ведь они действительно не могут перекрыть поток правдивой информации – ну не получается у них. Через пять минут после того, как я узнал о блокировке «Хартии-97», я уже ее читал. Скачав из интернета Tor, я снова получил доступ к сайту. И всем рекомендую эту формулу: скачать и читать, читать и распространять. Это самое главное, что мы можем делать.

- Что бы вы хотели пожелать редакции «Хартии-97» в эти дни?

- Для «Хартии-97» у меня одно пожелание: не думайте, что вас заставили замолчать. Ни в коем случае! Вас читают, вас слышат и с вами все в порядке. Поэтому вы пишите – а здесь люди будут читать. Все в порядке. Дерзайте, ребята!

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.