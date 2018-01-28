100-летие БНР объединило оппозицию 28.01.2018, 9:22

Празднование 25 марта стало фактором национальной консолидации.

25 января представители 13 оппозиционных партий, движений, инициатив, независимых профсоюзов среди которых: гражданская кампания «Европейская Беларусь», партия Белорусский Народный Фронт, Белорусская христианская демократия, Объединенная гражданская партия, движение «За свободу», три белорусские социал-демократические партии, независимый профсоюз РЭП, движение солидарности «Разам», «Дзея», «Белорусское движение», организация «Действие», подали заявку в Мингорисполком для получения разрешения на проведение праздничной демонстрации в честь 100-летия создания и провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Об этом пишет сайт bydc.info.

В заявке на демонстрацию и концерт-митинг, указывается:

«Цель массового мероприятия: публичное обсуждение и празднование гражданами 100-летия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики Третьей уставной грамотой БНР под лозунгом «Свята Незалежнасці». Мероприятие посвящено празднованию сотой годовщины провозглашения независимости Беларуси и направлено на национальную консолидацию вокруг ценностей государственного суверенитета, развития и укрепления белорусской нации. Мероприятие направлено на привлечение внимания белорусского общества к наследию БНР, к необходимости национального единства для защиты независимости Беларуси».

Третья уставная грамота, в которой провозглашалось создание независимого белорусского государства, была обнародована 25 марта 1918 года.