Центральный банк: Из России тайно вывели еще $35 миллиардов 1 28.01.2018, 9:12

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Незаконный вывод капитала из России продолжает ускоряться.

Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку зампред ЦБ России Дмитрий Скобелкин.

Один из самых популярных способов - выдать займ зарубежной компании, который та никогда не возвращает. Российское юрлицо, передавшее деньги, при этом объявляется банкротом, а офшорный получатель может перечислить средства третьей компании, позволяя им раствориться практически без следа.

Объем таких сделок - невозвращенной задолженности нерезидентов перед резидентами - достиг 35 млрд долларов, сообщил Скобелкин. Каждый четвертый доллар, выданный российскими компаниями в кредит за рубеж, оказался невозвратным, и сумма продолжает расти.

В четвертом квартале она увеличилась на 2,9 млрд долларов. "Как показывает практика, эти деньги выводятся не в качестве реальной хозяйственной деятельности как займы, а это один из каналов вывода неблаговидных доходов, которые получены в результате преступлений, мошенничеств и так далее", - цитирует Скобелкина "Интерфакс".

В настоящий момент ответственность для участников таких схем де-факто отсутствует. Законопроект, который требовал, чтобы выдавшее займ российской юрлицо было обязано вернуть в страну деньги (обязательная репатриация), прошел первое чтение в Госдуме еще в январе 2016 года, однако затем наткнулся на сопротивление крупнейших российских госкорпораций.

Претензии возникли со стороны "Роснано" и "Роснефти", напомнил замминистра финансов Алексей Моисеев: первая требовала, чтобы в законе были сделаны исключения для компаний, которые получают финансирование из бюджета и под госгарантии, а также их "дочек" (с долей хотя бы 20%).

"Роснефть" предложила освободить от обязательной репатриации займы, которые связаны с проектами по добыче полезных ископаемых, в том случае, если их невозврат связан с реализацией геологического риска. К ней присоединились "Газпром нефть" , ЛУКОЙЛ и "Зарубежнефть".

Ко второму чтению эти претензии должны быть урегулированы, заявил Моисеев.

"Со стороны правительства была дана команда этот закон не задерживать", - сказал депутатам в свою очередь Скобелкин. По его словам, решение было принято на совещании по валютному контролю у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

За первое полугодие 2017 года из России в офшоры ушло 11 млрд долларов, по этому показателю РФ прочно закрепилась в пятерке мировых лидеров, подсчитали эксперты РАНХиГС.

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, богатейшие россияне держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или более 1 триллиона долларов по текущему курсу.

По этому показателю Россия находится на одном уровне в нефтяными монархиями Персидского залива и странами Латинской Америки.