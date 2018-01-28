Сегодня я — «Хартия-97»! 28.01.2018, 9:43

Денис Казакевич

Белорусы в Брюсселе начали акцию в поддержку Charter97.org.

Сегодня от нас с вами зависит, позволим ли мы Беларуси окончательно превратиться в Северную Корею, написал в «Фейсбуке» белорусский активист из Бельгии Денис Казакевич.

«На протяжении двух десятков лет преступный режим бесцеремонно вторгается в нашу жизнь и отбирает наши права: право разговаривать и учиться на родном языке, право свободно выражать свои мысли, право на защиту трудовых интересов через профсоюзы, право на бесплатную медицину, право на бесплатное высшее образование, право на суд, право на достойную оплату труда. Институты государства формально существуют, но это только видимость - у белорусов нет прав.

Теперь наступает новая стадия: за нас хотят решать, что нам можно, а что нельзя читать в интернете. Начиная с 24 января 2018 года, на территории Беларуси заблокирован доступ к независимому популярному сайту «Хартия-97».

Фото: facebook.com

Это серьезный удар по свободе слова в Беларуси и вторжение в ваше личное пространство. И даже не важно, читаете ли вы «Хартию» или нет; важно то, что у вас отобрали возможность беспрепятственно читать этот ресурс, если вам, вдруг, захочется это сделать. Очевидно, что на очереди сайты «Белсата», «Свабоды» и другие. Поэтому, молчать сегодня нельзя.

Я за свободу слова. Я против того, чтобы Беларусь превратилась в Северную Корею.

Сегодня я — «Хартия-97»!

Призываю вас выкладывать свои фото в социальных сетях в поддержку свободы слова в Беларуси под хэштегом #яхартия97».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию.