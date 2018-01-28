NYT: Российские олигархи ведут переговоры с США за спиной Путина 4 Гардинер Харрис, The New York Times

28.01.2018, 9:53

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Кремлевский режим вызвыает все большее недовольство у богатых россиян.

Вашингтон — Когда в конце прошлого года появился закон о санкциях, который должен был наказать Россию за ее агрессию, мало кто обратил на это внимание. Однако за последние несколько недель требование составить официальный список российских олигархов породило в Вашингтоне всплеск активной лоббистской деятельности со стороны тех, кто боится, что их связи с Кремлем могут поставить под угрозу их финансовое благосостояние.

Ожидается, что администрация Трампа обнародует этот список в понедельник, 29 января, в рамках доклада, который — ко всеобщему удивлению — служит новым инструментом для наказания богатых сторонников автократов, просто называя их имена.

Пока неясно, по каким критериям администрация определяет, кого можно считать олигархом, а включение в этот список не влечет за собой какого-либо немедленного наказания.

Однако этот список позволит обнародовать финансовые подробности деятельности представителей российской элиты и членов их семей. Что еще хуже, по словам лоббистов и экспертов, это может сделать их мишенями для будущих санкций из-за их связей с президентом России Владимиром Путиным.

Этот список «вызвал больше беспокойства среди богатых россиян в Москве, Лондоне и Женеве, чем санкции, которые были введены против России в связи с ее действиями на Украине», как сказал Майкл Капуто (Michael Caputo), который был советником Трампа во время предвыборной кампании и который сейчас консультирует российские компании.

«Я никогда прежде не слышал, чтобы они так волновались, — добавил он. — Тот глухой рокот, который вы слышите, — это десятки российских олигархов, консультирующихся с ведущими американскими экспертами в области права».

Этот доклад представляет собой часть закона, который г-н Трамп — после множества возражений — одобрил в августе. Этот закон расширил санкции против России, наказав тех, кто вел серьезный бизнес с российскими военным и разведывательным секторами.

В пятницу, 26 января, администрация Трампа объявила о введении санкций против 21 человека, включая заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, и еще девяти деловых предприятий.

Большинство представителей официального Вашингтона не обратили почти никакого внимания на это условие, когда законопроект был принят, полагая, что про этот список забудут сразу же после его публикации, как это часто бывает с подобными документами. Но недавний всплеск лоббистской деятельности — включая целую процессию тех, кто хочет получить гарантии от Белого дома, Госдепартамента и Конгресса — поднял авторитет этого доклада и вопреки всем ожиданиям сделал его значимым.

По словам экспертов по России и санкциям, на них обрушилось огромное количество запросов касательно этого доклада, составлением которого занимаются Госдепартамент и Министерство финансов.

Политические ставленники в администрации Трампа, обеспокоенные расследованием российского вмешательства в американские выборы в 2016 году, которое возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер (Robert S. Mueller), решили придать докладу широкий охват. По словам множества источников, именно чиновникам правительства было поручено составить список, который, как ожидается, будет полным и достоверным.

«Примерно месяц назад я был в Лондоне, и один чиновник британского правительства сказал мне, что лоббисты пытаются оказать воздействие даже на него», — сказал Питер Хэррелл (Peter Harrell), бывший чиновник Госдепартамента.

По словам представителя Министерства финансов США, ожидается, что список олигархов будет представлен не позднее понедельника вместе с докладом о возможных последствиях применения карательных санкций к суверенному долгу России.

В докладе должны быть приведены «индексы коррупции», а также размеры состояния и известные источники доходов не только самих олигархов, но и их супругов, детей, родителей, братьев и сестер. Все активы, находящиеся на территории США, включая недвижимость, тоже должны быть перечислены.

Вероятнее всего, некоторые имена будут обнародованы, тогда как другие будут включены в секретное приложение, как говорят чиновники. Некоторые обозреватели опасаются, что администрация, которая выступала против этого закона, решит засекретить большую часть этого доклада.

«Я думаю, люди могут остаться недовольными тем, что будет обнародовано», — отметила Элизабет Розенберг (Elizabeth Rosenberg), чиновник администрации Обамы, отвечавшая за санкции.

По мере роста заинтересованности со стороны международной общественности сенаторы тоже обратили на него внимание. На прошлой неделе четверо сенаторов-республиканцев назвали имена двоих олигархов, которых, по их мнению, необходимо включить в список. А четверо конгрессменов-демократов заявили, что этот список можно использовать для того, чтобы быстро расширить санкции, если Россия попробует вмешаться в выборы, намеренные на 2018 год в США или в других странах.

«Я понимаю, что этот доклад вызвал ужас у тех, кто не хочет попасть в этот список и кто не хочет, чтобы их ассоциировали с путинским режимом, — сказал сенатор-демократ Бенджамин Кардин (Benjamin L. Cardin). — Я надеюсь, что этот доклад заставит некоторых пересмотреть целесообразность взаимодействия с режимом Путина».

В течение нескольких месяцев эксперты по санкциям в США отвечали на вопросы касательно этого списка олигархов со смесью недоверия и пренебрежения. Поскольку включение в этот список не влечет за собой никаких карательных мер, они призывали людей к спокойствию.

Но все произошло иначе.

Дэниэл Фрид (Daniel Fried), который был ведущим советником Белого дома по России при президентах Билле Клинтоне и Джордж Буше, отметил, что удивительное беспокойство среди россиян придало этому списку неожиданную силу.

«В их волнении я чувствую возможность донести свою мысль, и эта мысль заключается в том, что агрессия Путина негативно отразится на российской элите», — сказал Фрид.

Лоббисты, которые представляют интересы богатых россиян, в своих интервью говорили, что беспокойство их клиентов обусловлено двумя причинами: американское правительство может однажды использовать этот список, чтобы ввести санкции, а банки и другие глобальные финансовые институты могут перестать обслуживать их из-за возможных рисков.

Лоббисты также выразили обеспокоенность в связи с тем, что этот доклад может укрепить позиции Путина, позволив ему притянуть олигархов еще ближе к себе, что противоречит целям Конгресса.

В список иностранных агентов, работающих на Россию, который был составлен Министерством юстиций США, попали многие влиятельные юридические и лоббистские компании, включая Sidley Austin, Venable, APCO и White&Case. Согласно оценкам Центра ответственной политики, сейчас в США действуют 279 официально зарегистрированных российских агентов.

Андрей Бородин, богатый россиянин, покинувший свою родину, и бывший президент Банка Москвы, нанял BGR Group, чтобы она продвигала его интересы. Бывший губернатор Миссисипи Хейли Барбор (Haley Barbour) и бывший чиновник Госдепартамента Майя Сейден (Maya Seiden) попали в этот список агентов в связи с тем, что они представляли интересы Бородина в «визовых вопросах».

Адам Смит (Adam M. Smith), юрист и бывший советник Министерства финансов по вопросам санкций, сказал, что неопределенность в вопросе о том, что будут делать с этим списком, оказалась необычной.

«Прежде никто никогда так не делал, и это представляет собой необычный акт передачи нашей внешней политики на аутсорсинг, — сказал он. — Одно дело — говорить банкам, что тот или иной человек попал под действие санкций. Совсем другое — сказать: «Этот человек попал в список. Думайте сами, что с этим делать».

Начав многостороннюю лоббистскую кампанию в связи с этим докладом, олигархи совместными усилиями спровоцировали возникновение той проблемы, которой они надеялись избежать, а именно пристальное внимание со стороны правительства.

«Если они настолько подготовлены, разве они не должны были понять, что этот доклад мало что значит?» — спросила Розенберг.

Одной из основных причин беспокойства россиян стало распространенное в Москве убеждение, что события в Вашингтоне становятся совершенно нерациональными. По словам Капуто, мало кто понимает, что происходит в Вашингтоне, одержимом расследованием российского вмешательства и предполагаемого сговора с Трампом.

«С точки зрения россиян, в том, что сейчас происходит в Вашингтоне, нет никакой логики и смысла, — добавил Капуто. — Они боятся, что российские банки пойдут ко дну и что люди все потеряют, и все потому, что сейчас ситуация в Америке стала совершенно непредсказуемой».

Гардинер Харрис, The New York Times