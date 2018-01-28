Как потяжелеет «жировка» для обычной семьи 4 28.01.2018, 10:05

2,983

С января в очередной раз подорожали услуги ЖКХ для населения, сильнее всего – вода.

Жировки с новыми суммами к уплате мы получим уже в феврале, пишет «Вечерний Брест».

Решение Брестского облисполкома «О фиксированных тарифах на жилищно-коммунальные услуги» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 20 января и вступает в силу с момента опубликования. Так что, по логике, до 20 января расчет услуг ЖКХ должен быть произведен по старым ценам, а за оставшиеся до конца месяца дни - по-новому.

В этом году субсидируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Брестчине выросли. Сильнее всего - вода и канализация. К примеру, плата за техническое обслуживание дома выросла на 1 коп. за кв. м общей площади жилого помещения. Если площадь квартиры 60 «квадратов», повышение по этой графе составит 60 копеек в месяц. На 12 коп. с человека подорожало техническое обслуживание лифта, что тоже как будто бы не сильно ударит по нашим кошелькам.

А вот вода и канализация подорожали куда заметнее и в совокупности тянут за собой самые большие платежи после теплоснабжения. Если по декабрьским жировкам мы платили за воду из расчета 0,5748 руб. за кубометр, то теперь - 0,8053. Таким образом, если семья из трех человек расходует в месяц 12 кубометров воды и укладывается в норму, то теперь она будет платить за нее 9,66 рубля против 6,90 в прошлом году. Аналогично с канализацией: те же 12 кубометров обойдутся теперь семье в 7,43 руб. против 4,61 рубля в декабре. Таким образом, только по этой графе в жировке надо будет заплатить на 5,5 руб. больше, чем за декабрь.

Тарифы на отопление (теплоснабжение) для населения с января не изменились и по-прежнему составляют 16,9259 руб. за Гкал. Этот тариф, напомним, утверждается правительством и един для всех регионов. И составляет он всего 20,7 % от тарифа, который, по расчетам поставщика, должен возмещать экономически обоснованные затраты на оказание этой услуги (81,42 руб. за Гкал). Тарифы на все остальные жилищно-коммунальные услуги балансируют на грани 95-99 % от себестоимости услуг.

Неясными на сегодня остаются тарифы на вывоз мусора (обращение с твердыми бытовыми отходами). По информации из областного управления ЖКХ, тарифы для Брестской области находятся на согласовании в Минюсте пока еще «не подписаны». Известно лишь, что теперь не будет разделения по регионам. Напомним, в прошлом году субсидируемый тариф для Бреста и Барановичей составлял 7,57 руб. за куб. м отходов, для всех остальных населенных пунктов - 7,2 руб. Теперь тариф будет разделяться лишь в зависимости от наличия и функционирования в жилом доме мусоропровода. Предельно допустимые субсидируемые тарифы на эту услугу, в соответствии с указом № 473, не должны превышать 8,8076 рубля за 1 куб. м (при наличии мусоропровода) и 7,5483 руб., если мусоропровода нет или он не функционирует.

Как потяжелеет «жировка» в новом году для конкретной брестской семьи?

Семья из трех человек живет в типовой «двушке» площадью 49,5 в доме с лифтом. По декабрьской жировке они заплатили 45,6 рубля. По новым тарифам их плата за жилищно-коммунальные услуги при том же количестве потребленной воды (12 кубов) и теплоэнергии составит 56,2 рубля. Рост платежей для этой семьи должен «вписаться» в обещанные пять долларов за год.