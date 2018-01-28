Рекс Тиллерсон встретился с Ярославом Качиньским
- 28.01.2018, 10:21
Политики поговорили на тему военной и энергетической безопасности в Европе и американских инвестициях.
В субботу состоялась встреча председателя польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в варшавском офисе партии на улице Новогродской, сообщает «Польское радио».
Встреча длилась около 50 минут и стала завершением двухдневного визита американского политика в Польшу.
Как сообщил во время пресс-конференции после встречи Ярослав Качиньский: «Мы плодотворно говорили о всех важных польско-американских делах. Это был хороший, полезный разговор». Политик добавил, что встреча была организована по американской инициативе.
Rozpoczęło się spotkanie Prezesa @pisorgpl Jarosława Kaczyńskiego z Sekretarzem Stanu USA Rexem Tillersonem pic.twitter.com/SFi9aMVEWg— Radosław Fogiel (@radekfogiel) 27 января 2018 г.
Председатель PiS сказал, что разговор, в частности, затронул вопросы военного сотрудничества и «широко понимаемой безопасности в Центральной и Восточной части Европе», а также сотрудничества по экономическим вопросам, энергетической безопасности и покупок оружия США. Качиньский добавил, что были подняты и другие вопросы, которые «по разным причинам» он не может назвать.
Качиньский сообщил, что во время встречи он поблагодарил госсекретаря США за внимательное отношение к Польше.
Особое внимание было уделено вопросу американских инвестиций в экономику Польши.
«Помните, что в Польше много иностранных инвестиций и, конечно же, мы можем рассчитывать на американские инвестиции. Принимая во внимание американские компании, которые инвестируют и из других стран, кроме США, количество инвестиций составляет около 30 миллиардов долларов. США - это крупнейший инвестор в Польше», - сказал председатель правящей партии Польши.
В субботу Тиллерсон также встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. После встречи он сказал, что Польша и Соединенные Штаты вместе выступают против «Северного потока-2», подрывающего общую безопасность и энергетическую стабильность Европы и предоставляющего России еще один инструмент для политизации энергетического сектора.
Госсекретарь США также упомянул о заключении военных контрактов с Польшей: «Я убежден, что мы сможем сделать этот шаг. Польша выйдет из этого намного сильнее, тем самым способствуя укреплению НАТО».
Госсекретарь США также принял участие в торжествах по случаю 73-й годовщины освобождения лагеря Освенцим у памятника Героям гетто в Варшаве, где он возложил венок. Он сказал там, среди прочего, что «Аушвиц-Биркенау - это место невообразимых трагедий, и мы никогда не сможем оставаться равнодушными ко злу».
Рекс Тиллерсон прилетел в Варшаву в пятницу, прямо с Всемирного экономического форума в Давосе. В тот вечер он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Бельведере.