Рекс Тиллерсон встретился с Ярославом Качиньским 28.01.2018, 10:21

Фото: twitter

Политики поговорили на тему военной и энергетической безопасности в Европе и американских инвестициях.

В субботу состоялась встреча председателя польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в варшавском офисе партии на улице Новогродской, сообщает «Польское радио».

Встреча длилась около 50 минут и стала завершением двухдневного визита американского политика в Польшу.

Как сообщил во время пресс-конференции после встречи Ярослав Качиньский: «Мы плодотворно говорили о всех важных польско-американских делах. Это был хороший, полезный разговор». Политик добавил, что встреча была организована по американской инициативе.

Rozpoczęło się spotkanie Prezesa @pisorgpl Jarosława Kaczyńskiego z Sekretarzem Stanu USA Rexem Tillersonem pic.twitter.com/SFi9aMVEWg — Radosław Fogiel (@radekfogiel) 27 января 2018 г.

Председатель PiS сказал, что разговор, в частности, затронул вопросы военного сотрудничества и «широко понимаемой безопасности в Центральной и Восточной части Европе», а также сотрудничества по экономическим вопросам, энергетической безопасности и покупок оружия США. Качиньский добавил, что были подняты и другие вопросы, которые «по разным причинам» он не может назвать.

Качиньский сообщил, что во время встречи он поблагодарил госсекретаря США за внимательное отношение к Польше.

Особое внимание было уделено вопросу американских инвестиций в экономику Польши.

«Помните, что в Польше много иностранных инвестиций и, конечно же, мы можем рассчитывать на американские инвестиции. Принимая во внимание американские компании, которые инвестируют и из других стран, кроме США, количество инвестиций составляет около 30 миллиардов долларов. США - это крупнейший инвестор в Польше», - сказал председатель правящей партии Польши.

В субботу Тиллерсон также встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. После встречи он сказал, что Польша и Соединенные Штаты вместе выступают против «Северного потока-2», подрывающего общую безопасность и энергетическую стабильность Европы и предоставляющего России еще один инструмент для политизации энергетического сектора.

Госсекретарь США также упомянул о заключении военных контрактов с Польшей: «Я убежден, что мы сможем сделать этот шаг. Польша выйдет из этого намного сильнее, тем самым способствуя укреплению НАТО».

Госсекретарь США также принял участие в торжествах по случаю 73-й годовщины освобождения лагеря Освенцим у памятника Героям гетто в Варшаве, где он возложил венок. Он сказал там, среди прочего, что «Аушвиц-Биркенау - это место невообразимых трагедий, и мы никогда не сможем оставаться равнодушными ко злу».

Рекс Тиллерсон прилетел в Варшаву в пятницу, прямо с Всемирного экономического форума в Давосе. В тот вечер он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Бельведере.