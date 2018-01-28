По всей России проходит акция «Забастовка избирателей» 7 28.01.2018, 10:37

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Акция сторонников Навального во Владивостоке

Активисты от Магадана до Калининграда убеждают избирателей не ходить на выборы президента РФ.

В городах России в воскресенье проходит акция "Забастовка избирателей", организованная сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального, передает "Радио Свобода".

Митинги и шествия состоялись, в частности, в Улан-Удэ, Иркутске, и Магадане. Во Владивостоке, где местные власти отказались согласовать акцию, на место ее предполагаемого проведения стянули автозаки и снегоуборочную технику, хотя снега там, по словам собравшихся, нет.

Сообщается о задержании сторонников Навального в Чите, Иркутске, Южно-Сахалинске и Пермском крае. В Барнауле из штаба политика изъяли технику и листовки, в Новосибирске и Омске также прошли обыски. Координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова сообщила, что ее остановили и задержали полицейские.

В конце декабря оппозиционер призвал провести акции протеста по всей России после того, как Центризбирком отказался допустить его до участия в президентских выборах из-за судимости по делу "Кировлеса".

В ряде городов местные власти разрешили провести акции в различном формате, а в Москве и Петербурге мероприятия не согласованы. В Министерстве внутренних дел России предупредили, что будут жестко пресекать нарушения закона на митингах в преддверии выборов президента. За последние недели в десятках штабов Навального прошли обыски.