«Ко мне подходили лейтенанты милиции говорили: мы против этих порядков» 4 28.01.2018, 10:52

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Витебский активист рассказал о настроениях в обществе.

После восьми заседаний суда Октябрьского района города Витебска был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации, общественного активиста, председателя генерального совета по созданию международного общественного объединения «За Честную власть» Иванова Петра Евстафьевича, сообщает «Витебский курьер».

В ходе судебных прений сторона обвинения в лице старшего помощника прокурора города Витебска Януш Ольги Тадэушевны потребовала признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в 100 базовых величин, с учетом длительного нахождения под стражей. Государственный обвинитель пояснила, что существенных противоречий в показания свидетелей нет, по поводу высказывания потерпевшей «тварь» в сторону обвиняемого, Пригожаева объяснила, что употребила это выражение в шоковом состоянии и для связки слова, а на момент конфликта обвиняемый хорошо осознавал, что имеет дело с судебным исполнителем.

Защитник-адвокат Цурганов Виталий Александрович указал на то, что виновность Иванова не была доказана в суде, заключение его под стражу не было обосновано, аудиозапись, прослушанная в суде, была явно неполной, а также предложил расценивать действия потерпевшей как превышение служебных полномочий. В случае признания Иванова виновным, адвокат предложил назначить ему наказание в виде уже отбытого срока ареста (3 месяца).

Во время прений обвиняемый отсутствовал, так как был ранее удален из зала суда, также отсутствовала и потерпевшая, в связи с жалобой на состояние здоровья. Когда Петру Иванову предоставили последнее слово, он свою вину не признал и сказал, что не будет согласен ни с каким приговором, кроме полного и безоговорочного оправдания.

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО-2, которых Петр Иванов обвинял в причинении ему телесных повреждений. В суде были представлены показания подсудимого о том, что сотрудники СИЗО-2 начали избивать его после того, как в письменном заявлении Генеральному прокурору Республики Беларусь он указал, что «СИЗО-2 является структурой, в которой осуществляется геноцид, в том числе в отношении граждан Российской Федерации, практикуются издевательства и пытки над подследственными». Иванов описал, что его избивали, оскорбляли, а также предлагали подписать рапорта по допущению им нарушений. Из зачитанного судьей рапорта:

«Били дубинками по ягодицам, нанесли не менее десяти ударов, также били по ногам. Как долго его били, он пояснить не может. После этого Иванова отвели в бокс, где он стал, облокотившись на батарею, но от сильной боли упал».

Обвиняемый также назвал себя рекордсменом по заключению в карцере.

«Пока я был в карцере, ко мне подходили лейтенанты и говорили: Петр Евстафьевич, примите наши соболезнования, мы против этих порядков, но нас очень мало. Я плакал после того, что произошло. Есть же люди все-таки!»

Сотрудники СИЗО-2 также написали объяснения, в которых указывали, что к Иванову действительно применяли силу, поскольку он хватал сотрудников за форму и пытался их ударить. Также они поясняли, что Иванов «угрожал сотрудникам СИЗО-2 физической расправой, выражался в их адрес нецензурной бранью», отказывался от личного обыска, зарекомендовал себя с отрицательной стороны, подвергался взысканиям и провоцировал сотрудников СИЗО-2. Поэтому обвиняемого пытались поставить на профилактический учет как «склонного к нападению на администрацию, хулиганским проявлениям».

Следственным комитетом был сделан вывод, что сотрудники СИЗО-2 действовали правомерно, так как Иванов оказывал неповиновение, а в этом случае законом предусмотрено применение спецсредств и физической силы. Данные о том, что пределы применения силы были превышены или оснований для ее применения не имелось, не были обнаружены.

В заключении судмедэкспертизы, которая была проведена 19 января в суде, было отмечено, что на теле обвиняемого были обнаружены линейные полосы покраснения на ягодицах, внутренней поверхности голеней и на запястьях, которые не являются телесным повреждением и оценки по судебно-медицинским критериям не подлежат. Высказаться о природе и происхождении изменении окраски кожи левой стопы, по имеющимся у эксперта данным, не представлялось возможным.

Суд постановил признать Петра Иванова виновным и назначить ему штраф в размере 85 базовых величин с учетом уже отбытого срока ареста, а заключение под стражу заменить на подписку о невыезде. Петр Иванов был освобожден из-под стражи в зале суда.

Витебский правозащитник Павел Левинов так прокомментировал решение суда:

«Я все-таки надеялся на оправдательный приговор. Вынесенный приговор имеет обвинительный уклон. И не понятно, почему суд посчитал показания свидетелей защиты в большей мере недостоверными, чем показания свидетелей обвинения. Я считаю, что суд не до конца исследовал противоречия, которые были выявлены. К примеру, понимал ли Петр Иванов до конца, что перед ним судебный исполнитель или нет, из приговора суда я не вижу.

Весь сыр-бор разгорелся из-за 55 белорусских рублей. Из-за этого активист более 3-х месяцев находился в СИЗО. И вместо того, чтобы, признавая Иванова виновным, приравнять его наказание к времени, проведенном в СИЗО, суд меняет меру наказания и дает штраф в размере 85 базовых величин. В прошлый раз цена вопроса была 2 базовых величины. И к чему это привело? Что будет при 85 базовых? Я думаю, что этот пожар не был погашен и может снова разгореться, только с более мощной силой.