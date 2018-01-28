Ученый расшифровал ключ к биткоин-кошельку, спрятанный в ДНК 1 28.01.2018, 10:55

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26-летний аспирант из Бельгии первым разгадал ключ и получил один биткоин.

Три года назад исследователь Европейского института биоинформатики Ник Голдман объявил соревнование DNA Storage Bitcoin Challenge на ежегодной встрече Международного экономического форума в Давосе, сообщает motherboard.vice.com.

Голдман хотел продемонстрировать возможность записи различной информации в ДНК и сохранил зашифрованный ключ к цифровому кошельку с одним биткоином. Первый человек, который смог бы провести секвенцию ДНК и расшифровать ключ, мог забрать себе эту сумму. Три года назад она равнялась $200, сейчас же один биткоин стоит около $10 тысяч.

В декабре Голдман напомнил в Твиттере о том, что челлендж скоро завершится. Его сообщение заметил молодой бельгийский ученый Сандер Вуйц. Он попросил Голдмана прислать образец ДНК и приступил к работе вместе со своими коллегами.

«Когда я прочитал его твит, меня охватил энтузиазм, — вспоминает Вуйц. — Я помню, как сказал своим коллегам, чтобы они бросили все и начали решать загадку».

Вуйц изучает вычислительную микробиологию в Антверпенском университете, и в его распоряжении были продвинутые инструменты для секвенции генома. Как только ему удалось провести секвенцию образца ДНК, который прислал Голдман, Вуйцу осталось только расшифровать спрятанный в нем код.

В своей научной работе о сохранении данных в ДНК Голдман пишет, что для того, чтобы перевести информацию в формат ДНК, текст или бинарный файл, нужно переписать в троичной системе (то есть чтобы данные состояли не из нулей и единиц, а из нулей, единиц и двоек). Полученную цифровую комбинацию можно зашифровать в виде последовательности четырех нуклеотидов (составляющих ДНК) — цитозина, тимина, аденина и гуанина. Чтобы разгадать шифр, нужно понимать очередность нуклеотидов — например, если сначала идет аденин, а за ним значение 0, то оно обозначает цитозин. Если следующим стоит 1, то это значение зашифровано как гуанин, и так далее. После шифрования такие фрагменты искусственной ДНК можно использовать для определения и считывания реальных файлов, хранящихся в ДНК.

Для челленджа во фрагменты ДНК зашифровали девять файлов. При этом туда была добавлена ключевая последовательность случайных символов, которые мешала расшифровать текст. Голдман привел пример этой последовательности в документе, объясняющем правила челленджа.

После запуска кода Вуйц смог собрать фрагменты ДНК в правильном порядке, а затем конвертировать их в текст — так он получил ключ к биткоин-кошельку. Помимо ключа, в ДНК был спрятан портрет писателя Джеймса Джойса и логотип Европейского института биоинформатики. Молодому ученому удалось расшифровать код всего за пять дней до окончания челленджа.

Свой биткоин Вуйц планирует «продать, когда наступит подходящее время, а вырученные деньги потратить на исследования». Кроме того, на остаток средств он хочет порадовать своих коллег и хорошо отметить защиту докторской диссертации.

Такие компании, как Microsoft, уже изучали потенциал ДНК в виде хранилища информации, однако это был первый случай, когда в ДНК записывали ключ к криптовалютам.

«Стоит учесть, что процесс считывания данных занимает несколько дней, а не миллисекунд, как это бывает, когда информация хранится на жестком диске, — заметил ученый. — Возможно, хранить ключи к криптокошелькам в ДНК — это хорошая идея. Медленная скорость убережет вас от спонтанных порывов продать валюту. Кроме того, возможно, это один из самых безопасных способов хранения, потому что в наше время (пока что) мало у кого есть доступ к технологиям для секвенирования ДНК»