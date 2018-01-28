В Минске появились новые граффити в поддержку «Хартии-97»2
- 28.01.2018, 11:08
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Волна солидарности с Charter97.org набирает силу.
Новые граффити «Свободу «Хартии-97»» обнаружила в Минске общественная активистка Мария Романенко.
«Когда граффити не влазит в объектив. Минск, переход под МКАД недалеко от Авторынка #charter97.org», - написала активистка в «Фейсбуке».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS