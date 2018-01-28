В Минске появились новые граффити в поддержку «Хартии-97» 2 28.01.2018, 11:08

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Фото: facebook.com

Волна солидарности с Charter97.org набирает силу.

Новые граффити «Свободу «Хартии-97»» обнаружила в Минске общественная активистка Мария Романенко.

«Когда граффити не влазит в объектив. Минск, переход под МКАД недалеко от Авторынка #charter97.org», - написала активистка в «Фейсбуке».

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию.