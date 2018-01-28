Лилия Шевцова: Путин нервничает из-за «американского доклада» 4 28.01.2018, 11:17

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Фото: EPA/UPG

Политические элиты США объединились против кремлевского режима.

Уже совсем скоро в США представят так называемый кремлевский доклад. До 29 января американское Министерство финансов должно подготовить список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину, против которых в дальнейшем могут ввести персональные санкции. Этот шаг Вашингтона, как и некоторые другие перед этим, знаменует собой новую политику жесткого давления на Кремль, которая будет иметь последствия не только для России, но и всего Запада. Об этом пишет в своей колонке для "Апострофа" российский политолог Лилия Шевцова:

- Официальная Москва уже несколько месяцев пребывает в состоянии нервного ожидания. Сам этот факт только подчеркивает ироничность ситуации: российский истеблишмент, который уверяет себя (и окружающий мир) в том, что он является гарантом державности и представителем страны, "вставшей с колен", с тревогой ждет, когда Вашингтон опубликует свой список россиян с "черной меткой", то есть список нерукопожатных представителей российской элиты, сделавших свое состояние за счет близости к президенту Путину. Такова цена российской державности, гаранты которой оказались в унизительной зависимости от другого государства.

Между тем, американский "список", который должен волновать российскую элиту, - отнюдь не основное событие, которое может повлиять на российский политический пейзаж. Гораздо более серьезным является ряд стратегических решений американского истеблишмента в последние полгода, которые свидетельствуют о кардинальных переменах в американской внешней политике и прежде всего в ее российском курсе. Парадокс в том, что эти сдвиги происходят в период президентства Трампа, который является самым пророссийским президентом в американской истории. Но именно при нем происходит поворот США к жесткому сдерживанию России, причем с включением мер по подрыву российского политического режима, на что пока не отваживалась ни одна американская администрация.

Вот перечень шагов, которые закладывают основы новой политики сдерживания в отношении России. В августе 2017 года Конгресс США одобряет закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который приравнивает Россию к государствам, в понимании американских законодателей являющимся мировыми "изгоями", и который ограничивает возможности Трампа влиять на смягчение политики в отношении Москвы. В январе 2018 года Вашингтон одобряет новую Стратегию национальной обороны, которая, как объясняет министр обороны США генерал Джеймс Мэттис, означает отказ Америки от своего традиционного приоритета – борьбы с терроризмом и в качестве приоритета указывает на противодействие вызовам со стороны России и Китая. В том же январе 2018 года Демократическая партия публикует свой доклад "Путинская асимметричная атака на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США", который должен стать партийным ориентиром в отношении России и не дать республиканцам шанса на смягчение российского курса. Эти документы означают одно: консолидацию правящей элиты Америки на основе ужесточения политики в отношении России. Вряд ли преемник Трампа сможет выйти из определяемого ныне курса и решится на новую перезагрузку в отношении Москвы.

Формирование новой американской доктрины сдерживания облегчает воспроизводство в отношении России "секторальных санкций", которые нацелены на решение триединой задачи: ограничение возможностей России в рефинансировании ее государственного долга; запрет на импорт в Россию передовых технологий для ВПК; запрет импорта оборудования для нефтегазовой отрасли. Более того, американская стратегия включает возможность "вторичных санкций", которые коснутся тех лиц и компаний, которые рискнут сотрудничать с российскими санкционированными лицами или парагосударственными субъектами. Америка создает вокруг России крайне неблагоприятное поле для развития ее экономики и для удовлетворения интересов ее правящего класса, лично интегрированного в западное общество.

Но и это далеко не все. Нервничать приходится не только российской элите. Нервничать приходится также западным структурам и группам, вовлеченным в обслуживание российского правящего класса, который получает ренту в России и вывозит ее на Запад. Теперь им за обслуживание российской клептократии придется терять не только репутацию, но и доходы. Более того, возникает угроза для всей системы обслуживания коррупционеров из других авторитарных государств. Как теперь себя будут чувствовать бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, бывший британский премьер [Тони] Блэр, которые стригут купоны, работая на "Газпром", "Роснефть" и назарбаевский режим?

Так что вдруг проснувшиеся американцы начали кампанию, которая может иметь сейсмические последствия – и не только для России, но и всего Запада, весьма влиятельные круги которого наживаются на поддержке авторитарных клептократий.

Ну а что с "Американским докладом"? Удастся ли его создателям добиться раскола внутри российского правящего класса и дистанцирования элиты от Путина? Скептики скажут: какая наивность! И действительно: неужели олигархи Усманов либо Абрамович, а тем более друзья Путина – Тимченко, Ротенберги или Ковальчуки – вдруг предадут президента и поднимут бунт? Либо просто дистанцируются от него и перестанут выражать знаки уважения? Конечно, нет! Во-первых, потому, что их активы находятся в России. Во-вторых, они полностью зависят от благосклонности Кремля и в любой момент могут оказаться в роли новых ходорковских. В-третьих, не забудем генетическую трусливость российской элиты, никогда не позволявшей себе даже мяукнуть в присутствии самодержца. Так что ослабить, а тем более обвалить режим в России сегодня "список" нерукопожатных, конечно же, не сможет.

Но при последовательном давлении и ликвидации обходных каналов отмывания денег, тем более, если и Европа решится присоединиться к политике жесткого прессинга (во что пока верится с трудом), российский правящий класс будет все острее чувствовать собственную уязвимость. Придет осознание, что Путин не является больше гарантом их благополучия и безопасности. И зачем тогда сохранять к нему лояльность? Вряд ли и в этом случае мы можем ожидать смелости от российского олигархата, который вдруг выйдет вперед и скажет все, что думает! Но если страна начнет бурлить и поднимется волна общественного недовольства с требованиями перемен, тогда можно с уверенностью сказать: российская элита выйдет из чулана и присоединится к хору недовольных.

Даже если текущая цель американского Конгресса не может быть достигнута, Вашингтон своими решениями подрывает не только условия для российской модернизации (модернизация в России всегда осуществлялась с помощью ресурсов Запада), но и модель выживания элиты за счет паразитирования на западном обществе.

Посмотрим, будет ли Москва отвечать на "Американский доклад": проглотит либо попытается нагадить американцам? Скорее всего, Кремль ответит, но так, чтобы не разозлить Америку еще больше, и так, чтобы не дать понять российской аудитории, что речь идет о защите украденного из России "триллиона".

Так что еще предстоит увидеть, чем станет для российской элиты публикация списка нерукопожатных. Но ясно одно: "дольче вита" российской элиты, сумевшей стать частью западного общества, но продолжающей дерибанить собственную страну, уже не выглядит гарантированной.