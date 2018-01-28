В Солигорском и Слуцком районах зафиксировали больше 1500 землетрясений 1 28.01.2018, 11:27

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Столько землетрясений специалисты зарегистрировали за 34 года.

Все землетрясения были слабыми, ощущались людьми на поверхности только пять. Специалисты говорят, что хорошо, когда их много — тогда не произойдет более сильное землетрясение, пишет «Кур'ер».

За последние три недели в Солигорском районе было зафиксировано шесть землетрясений. Максимальная магнитуда одного — 2,5 балла, а максимальная глубина — 29,3 км.

Татьяна Паронова, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий отделом обработки и анализа данных мониторинга Центра геофизического мониторинга, рассказала, почему происходят землетрясения и чего опасаться людям.

«Мы начали наблюдения на Старобинского месторождения с 1983 года, построена станция «Солигорская». Это локальная сеть, которая состоит из восьми сейсмических станций.

Жители деревни Великий Быков говорят, что трещины в стенах и печах — это последствия проседания грунта

Фото: Евгений Гладин

Они расставлены так, что если происходит землетрясение, мы могли максимально записать его всеми станциями.

С 1983 по настоящее время зарегистрировано больше 1500 землетрясений. Это много, но большинство из них слабые, поэтому люди их не ощущают. За время наблюдений в Солигорском горно-промышленном районе зарегистрировано пять землетрясений, которые люди почувствовали. Сила их была небольшая, в пределах магнитуды 3. Два последних были вообще очень слабые. Но глубина была небольшая, поэтому люди их ощущали на поверхности.

Разработка Старобинского месторождения калийных солей за всё время его эксплуатации — добычи руды, транспортировки её на поверхность, вызвала в этом регионе перераспределение напряжения земной коры, которые и приводят к тектонической активности. Землетрясения в основном носят сдвиговый характер.

Когда проводим анализ полученной информации по механизму очагов, то выясняется, что кроме землетрясений, которые происходят из-за добычи калийной руды, есть и другие. Они происходят из-за природного разлома тектонических пород, которые существуют в Припятском прогибе. В этом случае эпицентр природных землетрясении находится на глубине до 100 км.

Такая же картина наблюдается и на других подобных месторождениях, как в России и других районах. Там происходят просадки, оползни, землетрясения, которые люди ощущают.

Иногда люди из Солигорска и соседних с ним деревень звонят нам. Мы им отвечаем, есть землетрясения или нет. Обычно они ощущают просадки, которые происходят в выработках «Беларуськалия». Естественно, в доме дребезжит посуда, люстры.

Когда наши специалисты выезжают в район, где это произошло, они опрашивают людей, заметили они его или нет, что ощущали.

Мы проводили совместные работы с Болгарией, Россией. Наше Старобинское месторождение отличается тем, что у нас не происходит сильных землетрясений, разрядка земной коры происходит слабыми толчками. Это очень хорошо. Потому что если напряжение долго накапливается, то потом происходит сильное землетрясение.

У нас есть такой термин «затишье», когда землетрясения не просходят. Тогда мы начинаем анализировать график их повторяемости подземных толчков. И он может показать, что мы можем ожидать в настоящий момент.

Сейсмические цифровые станции работают непрерывно. Информация от них к нам приходит по каналам интернет-связи в центр. Она обновляется каждые пять минут.

Сильных землетрясений у нас не будет.

Некоторые люди из Солигорска у нас спрашивают, а сколько это будет продолжаться. Тогда мы отвечаем им примерно так: «Если вы живёте в районе полномасштабной выработки, то от землетрясений никто не застрахован». Люди будут ощущать подвижки, их не избежать.

Источник: krjer.info

Карта сейсмичности и основных разрывных нарушений территории Беларуси за период 1887—2008 гг. 1 — магнитуда землетрясений (белые круги); 2 — эпицентры исторических землетрясений (жёлтые круги); 3 — ощутимые инструментально зарегистрированные землетрясения (бирюзовые круги). Рисунок из доклада «Сейсмологические исследования в Беларуси».

Землетрясения, которые ощущались жителями:

10 мая 1978 года. Утром, в 9.05 произошло землетрясение в районе деревни Кулаки (окрестности Солигорска), координаты эпицентра ϕ=52,80º N; λ=27,70º E, магнитуда MLH=3,5, глубина h=10 км, интенсивность сотрясений в эпицентре достигала 4−5 баллов. Ощущался гул, дребезжали оконные стекла, раскачивались висячие предметы, слышался скрип мебели и полов на первых этажах деревянных зданий. В шахте калийного комбината произошел обвал кровли штрека.

1 декабря 1983 года. Вечером, в 21 час 26 минут и 34 секунды произошло землетрясение в 3 км к югу от деревни Повстынь (Слуцкий район) и в 40 км к северо-востоку от Солигорска, координаты эпицентра ϕ=52,95º N; λ=27,81º E, магнитуда M=2,8, глубина h=7 км, интенсивность сотрясений в эпицентре достигала 4−5 баллов. Ощущался гул, дребезжание стекол, раскачивание висячих предметов, скрип полов, мебели, образовались отдельные трещины в штукатурке.

17 октября 1985 года. Ночью в 1 час 32 минуты 24 секунды произошло землетрясение в 10 км к западу от Глуска и в 70−80 км восточнее Солигорска, координаты эпицентра ϕ=52,90º N; λ=28,40º E, магнитуда M=3,1, глубина h=7 км, интенсивность сотрясений достигала 4 баллов. Люди ощущали колебания полов, наблюдали, как раскачивались висящие предметы и цветы.

16 марта 1998 года. Рано утром в 4 часа 9 минут 5 секунд произошло землетрясение в районе Погоста (Любанский район) в 10 км к северо-востоку от Солигорска, координаты эпицентра ϕ=52,87º N; λ=27,60º E, магнитуда M=1,9, глубина h=3−5 км, интенсивность сотрясений 4−5 баллов. Опрос населения показал, что наблюдалось дребезжание стекол, самопроизвольное открывание дверей, передвижение мебели, скрип пола, многие спящие просыпались. На стенах потрескалась штукатурка, имеющиеся трещины стали больше, кое-где оторвалась кафельная плитка. Радиус зоны сотрясений составил 1,5−2 км.

17 марта 1998 года. Рано утром в 4 часа 24 минуты 27 секунд произошло землетрясение в районе посёлков Погост и Исерно (Слуцкий район), координаты эпицентра ϕ=52,90º N; λ=27,60º E, магнитуда M=0,8, глубина h=3−5 км, интенсивность сотрясений 2−3 балла. Землетрясение также сопровождалось в макроощущениями, но меньшего масштаба. Каких либо обрушений в шахте при этом зафиксировано не было.

Справка

Припятский прогиб — тектоническая структура Восточно-Европейской платформы. Располагается на юго-востоке Беларуси в восточной части Полесья. Продолжается в северо-западном направлении на 280 км при ширине до 150 км.

Прогиб сформировался в преимущественно в девонский период (от 408 до 360 млн лет назад). Он заполнен мощной (до 6 км) толщей преимущественно осадочных пород различного геологического возраста.

В Припятском прогибе мощность верхнедевонских отложений достигает 3,5 км, где они образуют несколько толщ различного состава с прослойками каменной и калийной соли, горючих сланцев и др.

Сейсмическая станция «Солигорск» (региональный код SOL) находится в 116 км к юго-востоку от Минска, в Солигорском районе. Наблюдения проводятся с 1 января 1983 года. Сейсмоприёмники СМ3-КВ сейсмической станции установлены в соляной шахте второго рудоуправления объединения «Беларуськалий». Для этой цели выделен штрек в промышленной зоне третьего калийного горизонта на глубине 600 м от земной поверхности (-436 м от уровня моря). Цифровой регистратор UGRA, производства Российской Федерации, установлен в здании рудоуправления. Связь с сейсмометрами осуществляется по телефонной линии c помощью специальной аппаратуры передачи данных. Режим работы непрерывный, автоматический.