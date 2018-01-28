Глава Пентагона: Есть способ «урезонить» Ким Чен Ына 1 28.01.2018, 11:55

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Джеймс Мэттис

Фото: EPA/KIM MIN-HEE/POOL

Джеймс Мэттис рассказал о комбинированном воздействии на северокорейского диктатора.

Северокорейскую проблему нужно решать дипломатическим способом. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи со своим коллегой из Южной Кореи на Гавайях, передает агентство Reuters.

Мэттис заявил, что дипломатия может "урезонить" северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Но в то же время, по словам американского чиновника, она должна быть "подкреплена военными вариантами".

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.

29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил".

22 декабря Совет Безопасности ООН в очередной раз ужесточил санкции против КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Северной Корее обходить санкции помогают Китай и Россия.