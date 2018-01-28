Власти засекретили для журналистов транспортный налог 8 28.01.2018, 11:59

2,389

Фото с сайта abw.by

Автовладельцы в регионах больше не смогут узнать, сколько они уплатили так называемого «дорожного сбора».

А значит, они не смогут сравнить, как эта сумма отличается от той, сколько из бюджета вернули региону на благоустройство дорог, пишет baj.by.

Барановичские журналисты ежегодно мониторили ситуацию с транспортным налогом. Она не была радостной. Например, в 2015 году на ремонт барановичских дорог вернулось 33 % от уплаченной автовладельцами города госпошлины, а в 2016 году — всего 18 %.

Однако теперь журналистам не удалось узнать, сколько денег на дороги заплатили автовладельцы Барановичей в прошлом году. С начала 2017 года госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении зачисляется напрямую в республиканский бюджет, и статистики в разрезе городов налоговики не ведут. Раньше такую информацию озвучивали в инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи.

Кстати, на днях журналисты выяснили, что правительство засекретило данные по поддержке промышленных гигантов предприятий Минпрома и «Беллегпрома». Налогоплательщики не узнают, сколько денег потрачено на эти цели. Правовые документы оказались под грифом «для служебного пользования».