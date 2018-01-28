Gazeta Prawna: Дипломаты и правозащитники выступили в поддержку «Хартии-97» 28.01.2018, 12:10

Авторитетное польское издание написало о волне солидарности с «Хартией-97», которая идет по всему миру.

Польское издание Gazeta Prawna опубликовало заявления правозащитников и дипломатов в поддержку крупнейшего независимого новостного сайта Беларуси, заблокированного властями.

«Блокирование доступа к оппозиционному белорусскому порталу «Хартия-97» является «неприемлемым ограничением права на свободу выражения», - заявил правозащитный центр «Весна». Представитель ОБСЕ призвал власти Беларуси немедленно восстановить доступ к порталу.

«Это серьезное нарушение международных обязательств в области свободы слова и прав человека в целом», - написали правозащитники «Весны» на веб-сайте организации в пятницу», - отмечает польское издание.

В среду вечером оппозиционный портал «Хартия-97» был заблокирован. В четверг министерство информации сначала сообщило, что причиной была публикация контента, запрещенного законом, а затем указала, что речь идет о размещении «информации, которая может нанести ущерб интересам государства».

«Борьба с независимыми СМИ - опасный сигнал, связанный с отсутствием веры властей в легитимность их политики», - сказал Алесь Беляцкий, правозащитник и бывший политзаключенный на веб-сайте «Весны».

«Вместо того, чтобы отвечать на законную критику и демократизировать Беларусь изнутри, вести диалог с гражданским обществом, власти продолжают репрессии в отношении независимых журналистов и средств массовой информации», - сказал правозащитник.

Беляцкий также отметил, что власти атакуют «Хартию-97», которая занимает патриотическую позицию, в то время как они не ограничивает «те анти-белорусские порталы, которые фактически угрожают национальной безопасности, представляют собой информационное оружие и находятся в основном в России».

Немедленно восстановить доступ к порталу призвал в пятницу белорусские власти представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир.

Блокаду Хартии 97 также прокомментировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Литвы Раса Якилайтене. «Это неудивительно, но печально, так как свобода слова является одной из ключевых демократических свобод, которая укрепляет и не ослабляет государство и общество», - заявила представитель МИД Литвы.

«Чем больше экономические и политические отношения Беларуси с ЕС и европейскими странами «прогреваются», тем больше «замораживаются» права человека», - сказал глава Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс.

По его мнению, это «игра» властей Беларуси, которые хотят развивать экономические отношения с Западом, но не хотят проводить важные изменения внутри страны.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию.