В московском офисе Навального искали «бомбу» 1 28.01.2018, 12:14

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Дверь в офис Фонда борьбы с коррупцией выпилили «болгаркой».

К офису Фонда борьбы с коррупцией в Москве пришла полиция и выпилила дверь болгаркой после отказала сотрудников ее открыть. Как сообщает novayagazeta.ru, oб этом в твиттере написал директор фонда Роман Рубанов.

Сотрудники полиции объявили, что в офисе ФБК может находиться бомба. Они привели в помещение кинолога с собакой.

«Полиция говорит, что у Дмитрия Низовцева, ведущего Новостей, в его телефоне бомба», — уточнил Рубанов.

Ведущий эфира на YouTube-канале «Навальный Live» Руслан Шаведдинов сообщил, что трансляция акций протеста по всей России ведется из «секретной студии».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, за неделю полиция пришла в 78 из 84 региональных штабов. По ее словам, чаще всего полицейские проводили обыск, чтобы изъять листовки и другие материалы, заготовленные к акции. Повод — призывы к несанкционированному митингу.

Ранее обыск прошел в штабе Навального в Барнауле. Во время митинга сотрудники полиции пришли в штаб и изъяли листовки, системные блоки и принтер. Сама ация, в которой по данным полиции приняли участие 100-150 человек, прошла без задержаний. Уточняется, что акция была согласованной с мэрией города.

В Иркутске «Забастовка избирателей» также прошла без нарушений общественного порядка.

В Южно-Сахалинске на организатора акции Степана Лосева составили два административных протокол о ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка организации публичного мероприятия) и ст. 5.12 КоАП (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением законодательства). Также была задержана участница акции, закрывшая лицо шарфом.

В Кемерово задержали координатора штаба Алексея Навального Ксению Пахомову, вытащив ее из такси по пути на акцию. «ОВД-Инфо» также сообщает о 14 задержанных во время «Забастовки избирателей».

В Березниках (Пермский край) задержали сотрудницу народного штаба «Забастовки избирателей» Елену Гусеву за листовки с приглашением на митинг. Активистку отпустили без составления протокола.

Напомним, что 28 января более чем в ста городах России проходит всероссийская акция «Забастовка избирателей». В некоторых городах акцию не удалось согласовать с властями города, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Владивостоке и Калининграде.

Саму забастовку Навальный анонсировал после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не допустила его к участию в выборах президента России.