Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели 5 28.01.2018, 12:27

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Завтра прогнозируются гололед и осадки.

В Беларуси в ближайшие сутки, 29 января, будет облачно с прояснениями, на большей части территории ожидается мокрый снег с дождем, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром по востоку местами будет слабый гололед. На некоторых участках дорог - гололедица. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, по западу местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, по востоку - от 3 до 5 мороза. Днем ожидается плюс 5 градусов, по юго-западу - до 8 градусов выше нуля.