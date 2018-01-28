Жители Гродно почтили память жертв Холокоста 28.01.2018, 12:36

Фото: racyja.com

На акции памяти собрались священники разных конфессий и еврейская община города.

В Гродно почтили память жертв Холокоста акцией, которая прошла возле символической вывески гродненского гетто №1. На акции памяти погибших узников концлагерей собрались священники разных конфессий и еврейская община города.

О мероприятии рассказал «Радыё Рацыя» один из организаторов, представитель Ассоциации иудея-христианского диалога «Shomer - International» в Беларуси Евгений Колодин:

Фото: racyja.com

- Мы сегодня собрались, чтобы почтить память жертв Холокоста, почтить евреев гродненской общины, погибших во время Холокоста, а также выживших, олицетворяя собой победу над таким злом, как нацизм, фашизм. И мы хотим, чтобы в обществе была память. И такой день считаем очень важным для того, чтобы не повторить негативные уроки Холокоста.

Священник Гродненского Свято-Покровского собора Владимир Петручик рассказал об отношении церкви к этому событию:

- Каждое зло, каждое лишение человека жизни- и тут неважно, какая это будет национальность, возраст, пол, - это однозначно зло, это преступление. Во всех религиях говорится, что лишение человека жизни - это грех. И, с одной стороны, конечно, тяжело, когда мы собираемся на подобные мероприятия. Но, с другой стороны, в этом тоже есть плюс. В наше сложное время, когда беготня, когда уходят люди, которые помнили эти моменты истории, такие мероприятия дают возможность нашей душе не оставаться черствой.

Именно 27 января 1945 года Красная армия освободила один из самых страшных концлагерей Второй мировой войны - Аушвиц-Биркенау. Этот день отмечают во всем мире как день памяти жертв Холокоста. Более 29 тысяч узников гродненского гетто погибло во время Холокоста, большинство из них - в концлагере Аушвиц-Биркенау.