На Кипре проходят президентские выборы 28.01.2018, 12:49

Лидером президентской гонки остается действующий президент.

На Кипре проходят президентские выборы. Основной темой избирательной кампании было объединение острова и решение экономических проблем, пришедших вслед за финансовым кризисом.

Всего, как отмечает 112.ua со ссылкой на Assosiated press, в выборах смогут принять участие более 550 тыс. киприотов.

По данным опросов, лидером президентской гонки остается действующий президент Анастасиадис, но он вряд ли сможет набрать в первом туре более 50% голосов. Его вероятными соперниками во втором туре выборов называют представителя местной коммунистической партии Ставроса Маласа и демократа Николаса Пападопулоса.