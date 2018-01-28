На Кипре проходят президентские выборы
- 28.01.2018, 12:49
Лидером президентской гонки остается действующий президент.
На Кипре проходят президентские выборы. Основной темой избирательной кампании было объединение острова и решение экономических проблем, пришедших вслед за финансовым кризисом.
Всего, как отмечает 112.ua со ссылкой на Assosiated press, в выборах смогут принять участие более 550 тыс. киприотов.
По данным опросов, лидером президентской гонки остается действующий президент Анастасиадис, но он вряд ли сможет набрать в первом туре более 50% голосов. Его вероятными соперниками во втором туре выборов называют представителя местной коммунистической партии Ставроса Маласа и демократа Николаса Пападопулоса.