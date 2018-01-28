Как будут взимать полную стоимость жировки «тунеядца» 9 28.01.2018, 13:24

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Фото: tut.by

ЖКХ озвучило свои варианты.

25 января Лукашенко подписал обновленный декрет о «тунеядцах». Вместо «налога на тунеядство» предлагается взимать с «тунеядцев» полный стоимость отдельных услуг ЖКХ. Правда, за какие конкретные услуги, как и в каком размере будут взыскиваться деньги с new-тунеядцев, чиновники еще не определились. Говорят, что расскажут нам все подробно 1 апреля, передает «Еврорадио».

Как вариант, может быть так, что из людей, «не занятых в экономике», государство потребует полной оплаты отопления квартиры.

Но теперь представьте ситуацию: в семье из трех человек, которые живут в одной квартире, только один из взрослых — тунеядец согласно декрету диктатора. Как с него взыскать полную оплату за отопление или газ и не задеть «санкциями» остальных? Есть такой механизм?

Ответ на эти вопросы журналисты пытались получить в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Там, кажется, к такому повороту декрета Лукашенко не готовы.

"Ну... у нас услуга отопления рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения. Независимо от количества зарегистрированных. Поэтому, если такие обязанности будут прописаны в нормативно-правовом акте, то, соответственно, будет разрабатываться какой-то механизм", — отвечают в Министерстве ЖКХ.

Не получив вразумительного ответа в министерстве, ищу его у работника ЖКХ, «депутата» Николая Улаховича.

"Все очень просто: общая сумма оплаты за отопление делится на два, или на три, если в квартире прописаны три человека, и за часть, которая приходится на долю так называемого «тунеядца», берется полная оплата, а за другие — с учетом государственной субсидии", — говорит Улахович.

А что делать, если человек прописан в одном месте, в небольшой квартире родителей, а живет в другом месте?

— На здоровье — живите. Будете платить там, где вы прописаны — у матери с отцом.