«Лучше бы играл в бейсбол»: на кого учились диктаторы 28.01.2018, 13:59

Авторитарные правители не любят распространяться о своем прошлом.

Журналисты kyky.org взяли общепризнанный список авторитарных правителей от журнала The Foreign Policy и узнали, на кого учились самые известные его представители:

Баскетболист Чен Ын из Северной кореи

«Как и положено опытному диктатору, господин Ким Чен Ын о деталях своего прошлого не распространялся. Судить о том, чем юный Чен Ын занимался в свои ранние преддиктатные годы, мы можем, лишь основываясь на немногочисленных фактах и журналистских расследованиях. Из них мы знаем, что товарищ Ким получил две научные степени: как физик в Университете имени Ким Ир Сена и как армейский офицер Военного университета имени Ким Ир Сена. Кроме того, в 2013 году Чен Ын поднял почетную докторскую степень по экономике Университета HELP, частного малазийского университета.

Теперь выйдем на туманную тропу догадок, расследований и заключений судебно-медицинских антропологов. В японских газетах говорилось, что Ким Чен Ын поступил в школу в Швейцарии недалеко от Берна. Его описывали как застенчивого, хорошего студента, который хорошо ладил с одноклассниками. Позже сообщалось, что Ким посещал школу в Кёнице под Берном под именем Пак-Ын или Непак с 1998 по 2000 год в качестве сына сотрудника посольства КНДР в Берне.

Его назвали хорошо интегрированным и амбициозным студентом, который любил играть в баскетбол. Однако его оценки и рейтинг посещаемости, говорят, были плохими.

Согласно некоторым источникам, Чен Ын был застенчивым ребенком, неловким с девушками и безразличным к политическим вопросам (внезапно!), но отличился в спорте и увлекся Американской национальной баскетбольной ассоциацией и Майклом Джорданом. Большинство аналитиков согласны с тем, что Ким Чен Ын учился в университете Ким Ир Сена с 2002 по 2007 год.

Если мы предположим, что вся вышеизложенная информация верна, то перед нами практически супер-диктатор: физик, экономист, военный. К тому же любитель баскетбола. И ядерное оружие разработает, и деньги не растратит, и метко попадет (баскетболист же). Главное, чтобы не ракетой.

Бейсболист Уго из Венесуэлы

Уго Чавес – президент Венесуэлы и тот, в чью честь был назван парк в Каменной горке, был «бедным, но очень счастливым» ребенком. Пусть журналисты и считают, что в политических целях он мог изменить свою биографию. Мальчик Уго мечтал стать профессиональным бейсболистом. Но когда ему исполнилось 17 лет, Чавес поступил в военную академию. Там Уго Чавес и не стал тратить время на гражданскую специальность, изучал тактику и прочие военные науки. Хотя привлеченные преподаватели обучали студентов и мирным дисциплинам. Можно отметить, что значимый вклад в образование будущего лидера Венесуэлы сделала не только академия, но и жизнь, и взгляды южноамериканского революционера XIX века Симона Боливара. Кроме того, прочитав «Дневник Че Гевары», Уго заинтересовался и этим харизматичным революционером. В 1975 году Чавес окончил академию, оказавшись в списке студентов с самыми высокими оценками. Ну а потом военная карьера привела его к высшей должности, где он пробыл четыре срока подряд. На четвертом сроке – в 2013 году – Чавес умер от рака. А наш президент, конечно, выразил глубокие соболезнования и отметил, что потерял «друга и брата».

Парашютист Омар из Судана

Омар аль-Башир – еще один представитель исключительно военного образования. Не мудрствуя лукаво, суданский государственный, военный деятель и президент окончил Суданскую военную академию в Хартуме. Еще бы.

Кроме Судана, Омар учился в Малайзии, Пакистане и США. Углубляя свои военные знания, он в октябре 1973 года участвовал в Войне Судного дня в составе египетских вооруженных сил, командуя Восьмой мотопехотной бригадой. В период с 1975 по 1979 годы являлся военным атташе Судана в ОАЭ. По возвращении на родину Омара аль-Башира сделали начальником гарнизона парашютной бригады, в 1981 году — командиром парашютной бригады в Хартуме. Он и оставался в этой должности до 1987 года, пока не стал главой государства, вероятно, рассудив, что лучший способ сбросить правительство – это войти в него.

Юрист Фидель и младший брат Рауль из Кубы

Рауль и Фидель Кастро родились в семье крупного землевладельца Анхеля Кастро Аргиса. Мать, Лина Рус Гонсалес, была кухаркой в поместье отца. Она родила пятерых детей, и хотя родители Кастро были неграмотными, они постарались дать хорошее образование детям. Фидель до того, как революционировать с Че Геварой, учился на юридическом факультете Гаванского университета. А Рауль окончил иезуитский колледж, и тоже учился в Гаванском университете – это, на минутку, один из ведущих и престижнейших вузов Кубы. Между прочим, совсем не военный. Кстати говоря, университет этот в свое время был центром антиправительственных протестов. За это его даже закрывали, но в 1959 году новый глава государства – Фидель – вновь открыл университет, что позволило его младшему брату выбиться из нашего списка диктаторов, благодаря его светскому образованию.

С 24 февраля 2008 года является главой правительства Кубы и главнокомандующим её вооружённых сил, а с 19 апреля 2011 года — лидером правящей Коммунистической партии Кубы. Все эти титулы от тоже унаследовал от старшего брата – удобно, верно?

Историк Муаммар из Ливии

Муаммар Каддафи в своем детстве сменил три школы, лицей, окончил исторический факультет университета в Бенгази. Но, как мы уже успели заметить, в условном резюме на должность диктатора обязательно должно быть что-то связанное с армией. Каддафи не стал исключением: в 1965 году он в чине лейтенанта окончил военный колледж в Бенгази и начал службу в войсках связи в военном лагере Гар Юнес. Более того, после этого он проходил переподготовку в Великобритании. По всей видимости, одного только исторического образования для грамотного контроля за властью не хватает.

Офтальмолог Башар из Сирии

Президент Сирии Башар Хафез аль-Асад имеет два высших образования: врач-офтальмолог и военный. Известно, что начальное и среднее образование Башар Асад получил в элитном арабо-французском лицее «Хуррия» в Дамаске. В 1982 году он завершил обучение в лицее, получил степень бакалавра, а в 1988 году с красным дипломом окончил медицинский факультет Дамасского университета по специальности «врач-офтальмолог», после чего работал в военном госпитале Тишрин в пригороде Дамаска. Может быть, и стоило идти по врачебной карьере. У Башара знатно получалось: в 1991 году (хотя некоторые говорят, что в 1992) он уехал на стажировку в Великобританию — в офтальмологический центр Western Eye Hospital при больнице Святой Марии, что в районе Паддингтон в Лондоне. Там Асад взял себе псевдоним, чтобы никто не знал, что он сын сирийского президента. Асад участвовал в международных научных симпозиумах и предпочитал проводить время в кругу сирийских интеллектуалов. Помимо офтальмологии, Башар увлекался информатикой.

Но кардинальный поворот в карьере политика сыграла трагедия. У Асада был старший брат Басиль. Он и должен был стать преемником на посту главы государства Хафеза Асада. Но старший сын президента Сирии погиб в 1994 году в автокатастрофе.

В это время Башар Асад находился в Лондоне, где учился в ординатуре по специальности офтальмология и глазная хирургия. После гибели брата Башар решил вернуться в Сирию, где поступил в военную академию в городе Хомс. В 1995 году в звании капитана он уже командовал танковым батальоном, затем возглавлял Республиканскую гвардию. В январе 1999 года ему было присвоено звание полковника. А с 2000 года он стал сирийским президентом – и началось.

Учитель Чон Хи из Южной Кореи

Начнем с того, что Пак Чон Хи – южнокорейский президент в 1962-1979 годах – стал тем самым волшебником, который сотворил «Корейское экономическое чудо»: ряд экономических реформ, которые позволили обогнать Северную Корею. А еще, Пак Чон Хи известен своими политическими репрессиями и подавлением гражданских свобод. Более того, он создал концепцию чучхесон (сам себе хозяин): заключил, что в основе концепции лежат принципы исключительности и уникальности южнокорейского пути в опоре на национальные ценности, этатизм и экономическую независимость страны – понимайте, как хотите.

Какое образование должно быть у такого политика? Не поверите, педагогическое.

Пак Чон Хи окончил педагогическую школу, стал учителем, после чего несколько лет преподавал в Бункэе (Мунгёне). Этот период совпал с началом вторжения Японии в Китай. Когда «Восточноазиатская сфера взаимного процветания» поднялась в зенит своего могущества, Пак Чон Хи решил, что пора бы тоже пойти к успеху. Успех заключался в поступлении в Академию Императорской армии Маньчжоу-Го. Он был отличником, и окончил Академию третьим по успеваемости в своем курсе. Служил в армии, выявлял и уничтожал коммунистов, хотя сам был до этого тайным коммунистом, и даже вступил в коммунистическое подполье. В общем, вы понимаете.

С началом Корейской войны, Пак Чон Хи стал военным логистом, за что получил генеральское звание. Продолжил военное образование и даже получил специальную подготовку в США.

Экономист Ислам из Узбекистана

О детстве Ислама Абдуганиевича Каримова достоверно известно мало чего. По одной версии он был образцовым учеником в школе, по другой – хулиганом. После школы Ислам поступил в Среднеазиатский политехнический институт (который ныне именуется как Ташкентский государственный технический университет), окончил его, получив специальность «инженер-механик». Но на этом Каримов не завершил свое образование, успев до начала своей активной политической жизни закончить еще и Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет). Тут он, мало того, что получил специальность «экономист», так еще и стал кандидатом экономических наук. Возможно, именно это помогло ему четырежды победить на президентских выборах – каждый раз с результатом больше 90%.

Гидротехник Цзиньтао из Китая

Ху Цзиньтао (первое – фамилия, второе – имя ) – государственный деятель КНР, председатель КНР, генсек ЦК КПК, председатель Центрального военного совета КНР, председатель Военного совета ЦК КПК, член Посткома ВК НПКСК 6 созыва. Проще говоря, видный китайский политик, который «поднялся» от мальчика из бедной семьи (занимавшейся то ли продажей чая, то ли его производством, тут мнения расходятся) до диктатора, укрепившего экономическую сверхдержаву. После школы юный Ху поступил в престижный Университет Цинхуа в Пекине, где учился на гидротехническом факультете. В 1964 году получил диплом инженера со специализацией по гидроэлектростанциям. После обучения Ху еще три года занимался на факультете научно-исследовательской деятельностью.

Он работал и разнорабочим в строительной бригаде Люцзяского инженерного управления министерства водного хозяйства и электроэнергетики. После этого он добился повышения, стал техником и секретарем отдела в четвертом инженерном управлении Министерства водного хозяйства и электроэнергетики, заместителем секретаря объединенной партийной ячейки отдела. Со временем Ху доверили миссию ездить по инспекционным поездкам. В одной из них на товарища Ху обратил внимание секретарь провинциального комитета КПК. Так началось карьерное восхождение будущего Генсека аж до 2012 года, когда он отдал власть преемнику.

О том, сколько стоило (и стоило ли вообще) обратить на себя внимание инспектора для Цзиньтао – история умалчивает. Брали ли в Китае 70-х деньги за подъем шлагбаума друг перед другом – неизвестно. Но диплом инженера гидроэлектростанции – подспорье для стремительной политической карьеры сомнительное».